18 сентября в Симферополе — акция «Чисто в Марьино!» Присоединяйтесь обязательно!

Акция «Чисто в Марьино!», которая состоится 18 сентября, — субботник. Необходимый для уборки инвентарь – предоставляется. Мероприятие организовано региональным отделением ВОО волонтеров-экологов «Делай!» совместно с организацией «Молодёжка ОНФ» в Крыму. Сбор в 11:00. Место встречи: микрорайон Марьино, около 5 общежития (ул. Рылеева 2) .

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню чистоты, который отмечается 18 сентября. В России он традиционно проходит под девизом «Сделаем!». Это гражданский проект по очистке городов от мусора и посадке деревьев. Акция проходит одновременно в 180 странах при участии нескольких миллионов добровольцев, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Минприроды Крыма призывает не оставаться равнодушными и принять участие в мероприятии по уборке территории.

Справка: Движение «Сделаем!» зародилось в Эстонии в 2008 году. За 5 часов 50 000 волонтеров (5% населения) очистили страну от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и переработку. Проведенный спустя несколько лет мониторинг показал, что загрязненность территорий после массовой уборки снизилась на 75%. Акция стала толчком для запуска портала пунктов приема сырья, инфокампании по снижению использования пакетов и упаковки, экопросветительских мероприятий для детей и взрослых, сети магазинов, куда можно отдать вещи в хорошем состоянии. Акция воодушевила население к реализации экоидей и показала, что именно сами жители страны отвечают за то, как они будут жить. Успешный эстонский пример вдохновил остальные страны. Акцент, прежде всего, делается на природных территориях: лесах, полянах, берегах водоемов. При сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно. Также команды проводят просветительские акции и продвигают экологичный образ жизни.