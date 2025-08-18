19 августа – Яблочный Спас

Яблочный Спас — один из самых важных праздников для крестьян. По сути, в этот день встречали осень, примечая, что погода становилась прохладной, а журавли начинали собираться в тёплые края. Даже говорили — «Пришел Спас – держи рукавички про запас». Бытовала, кстати, традиция 19 августа провожать закат песнями — так прощались с летними днями.

Согласно народным верованиям, до Яблочного Спаса категорически запрещалось употреблять в пищу сырые яблоки – только в переработанном виде. Особенно строгим был этот запрет в отношении женщин, переживших смерть собственных детей. Считалось, что в противном случае Бог не разрешит душам умерших ребят вкушать плоды с райских деревьев.

Известный и распространенный обычай этого дня – освящать яблоки в церкви и угощать ими всех вокруг. Больше всего любили яблоки с сахаром и медом. Яблоки раздавали нищим, больным и беднякам.

Во многих регионах праздник Яблочного Спаса растягивается на целую неделю — начинают его отмечать 19 августа и гуляния продолжаются до 26 августа. Традиционно, в эти дни едят как свежие яблоки, так и готовят с ними самые разные кушанья.

А что означает Преображение Господне?

Известно, что задолго до своей смерти и воскрешения Иисус стал подготавливать учеников к тем событиям, которые должны произойти, чтобы те правильно их поняли. Даже апостолы, которые тесно общались с Иисусом, верили в то, что Мессия – это царь Израилевый, а Христа воспринимали исключительно как Библейского пророка. Однако Иисусу было важно разъяснить ученикам, что он не пророк, а сын Божий, который пришел на землю ради спасения человечества. Именно поэтому, сначала Иисус вместе с тремя учениками Иаковом, Петром и Иоанном взошел на священную гору Фавор, чтобы помолиться. Именно в это время апостолы задремали, а потому, не видели преображения Иисуса. Проснулись она от яркого света, который исходил от Иисуса. Рядом с ним ученики увидели пророков Моисея и Илью, которые беседовали с Христом о том, что произойдет с ним в будущем. После этого на гору спустилось облако, и апостолы услышали глас: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тогда они пали ниц и лежали так до тех пор, пока Иисус не коснулся их. Напоследок Христос попросил учеников никому не говорить об увиденном до тех пор, пока не свершатся те события, о которых было предсказано – казнь и воскрешение.

Приметы дня:

Съев последний кусочек яблока на Спас, надо загадать желание, и вскоре оно сбудется.

Какая погода в этот день, таким и будет январь. Эта же погода ожидается и на Покров (14 октября).

Жаркий и сухой день – к теплой осени.

Дождь идет – к осеннему ненастью.

С этого дня начинается ранний листопад, природа готовится к осени, ночи становятся холодными.

Яблоки, собранные в Спас, дольше хранятся.

Дождь после Яблочного Спаса вреден для хлебов. Поэтому яровые культуры полагалось собрать до этого праздника. Эта же примета относится и к луку – его тоже следует убрать с огородов.

Если в Спас при северном ветре сажать озимую рожь, она уродится крупной и обильной.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Тимофей, Агапий, Фекла, Феофан, Евтихиан.

