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21 июня – ЕГЭ по английскому языку. Как быть ялтинским школьникам

21 июня – ЕГЭ по английскому языку. Как быть ялтинским школьникам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 20.06.2021

Вниманию родителей, дети которых сдают завтра ЕГЭ в Ялте.

21 июня 263 выпускника ялтинских школ будут сдавать экзамен по английскому языку на базе школы № 1 (ул. Ленинградская, 49) и школы № 11 (ул. Южнобережное шоссе, 2-а). Начало экзамена в 10:00, приём детей с 9:00. ЕГЭ – состоится. Как добираться до этих школ, рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Общественным транспортом до учебных заведений можно доехать следующим образом: в школу № 11 — от Автовокзала автобусными маршрутами № 3, 29, 29А, 31, 44, 106. Троллейбусным маршрутом № 41. В школу №1 — от остановки «Садовая» автобусными маршрутами № 21, 10, 12.

Въезд в город на ул. Киевскую перекрыт со стороны Автовокзала, а на ул. К. Маркса, Московскую перекрыт со стороны ул. Садовой. Те, кто планирует добираться личным транспортом, рекомендуем ехать по трассе ЮБШ, — отметила Павленко.

 

21 июня – ЕГЭ по английскому языку. Как быть ялтинским школьникам

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