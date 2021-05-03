22-й тур Премьер-лиги Крымского футбольного союза: «Океан» вновь отобрал очки у лидера

В субботу, 1 мая, прошли игры 22-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

Бахчисарайский «Кызылташ» в домашнем матче уверенно переиграл главного аутсайдера этого сезона – феодосийский «Фаворит-ВД Кафа». Начало разгрому команды из Феодосии положил Александр Рыболовлев на 6-й минуте игры. Еще через две минуты Денис Малышев удвоил преимущество «Кызылташа». Гости на это ответили голом в исполнении Дмитрия Иванова на 29-й минуте. Через пять минут бахчисарайцы вновь забили – мяч в активе Ростислава Романенко. В начале второго тайма (52-я минута) Александр Рыболовлев оформил дубль. На 73-й минуте игры еще один мяч побывал в воротах бахчисарайцев – отличился Андрей Елфимов. Но голевую точку в этой игре поставил «Кызылташ» – на 83-й минуте Владислав Алексин установил окончательный счет – 5:2, победа «Кызылташа.

Симферопольская «ТСК-Таврия» на своем поле минимально уступила гостям из ФК «Евпатория» – 0:1. Единственный мяч в этом противостоянии на 45-й минуте игры забил Ярослав Юдин. 1:0 – победа евпаторийцев.

В дерби городов-героев между керченским «Океан» и ФК «Севастополь» победитель определен не был. «Сухие» нули на табло – 0:0. Керчане в последних трех играх набрали 7 очков, причем в соперниках у «Океана» были команды из лидирующей тройки.

В центральном матче тура молодежненская «Крымтеплица» встречалась со скворцовским «Гвардейцем». Здесь минимальной победы со счетом 1:0 добились футболисты «Гвардейца», причем случилось это за минуту до окончания основного времени игры: на 89-й минуте Игорь Дудов принес победу «Гвардейцу». Это поражение для «Крымтеплицы» стало третьим кряду.

После игр 22-го тура уже привычно лидирует «Севастополь» (52 очка), по 38 баллов набрали «Крымтеплица» и «Гвардеец», которые занимают второе и третье места соответственно. На четвертой строчке расположилась «Евпатория» (32 очка), на пятой позиции «ТСК-Таврия» (29), далее следуют «Океан» (26), «Кызылташ» (24) и замыкает турнирную таблицу «Фаворит-ВД Кафа» (11 очков).

В воскресенье, 9 мая, состоится финальный матч розыгрыша Кубка КФС-2021, в котором сойдутся ФК «Евпатория» и «Гвардеец». Этот матч пройдет в пгт. Аграрном Симферополя на стадионе «Крымтеплица» и начнется в 16 часов.

А матчи 23-го тура чемпионата ПЛ КФС будут сыграны 12 и 13 мая. В среду, 12 мая, пройдет игра между «ТСК-Таврией» и «Крымтеплицей». В четверг, 13 мая, сыграют: «Фаворит-ВД Кафа» – «Океан», «Евпатория» – «Кызылташ» и «Севастополь» – «Гвардеец».

По информации пресс-службы КФС.