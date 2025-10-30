23 тысячи жителей Севастополя воспользовались инфоматами для записи на прием к врачу

В Севастополе реализуются региональные проекты «Национальная цифровая платформа «Здоровье» и «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Их цель — повышение доступности медицинской помощи населению и упрощение процедуры записи на прием к врачам.
Все больше горожан выбирают современные электронные способы обращения за медицинской помощью. Записаться к специалисту можно не только через портал Госуслуг, но и с помощью инфоматов — удобных терминалов, установленных в фойе городских поликлиник.
С начала года таким способом к врачам обратились 23 тысячи пациентов. Система позволяет самостоятельно выбрать удобное время приема, перенести или отменить запись. Вся информация автоматически отображается в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг.
Кроме того, посетителям поликлиник доступно актуальное расписание работы врачей, включая специалистов узкого профиля, прием к которым осуществляется после консультации терапевта или педиатра.
На сегодняшний день система насчитывает всего 42 функционирующих терминала самообслуживания, установленных непосредственно в лечебных учреждениях.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение в Севастополе