23 тысячи жителей Севастополя воспользовались инфоматами для записи на прием к врачу

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:28 30.10.2025

В Севастополе реализуются региональные проекты «Национальная цифровая платформа «Здоровье» и «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Их цель — повышение доступности медицинской помощи населению и упрощение процедуры записи на прием к врачам.

Все больше горожан выбирают современные электронные способы обращения за медицинской помощью. Записаться к специалисту можно не только через портал Госуслуг, но и с помощью инфоматов — удобных терминалов, установленных в фойе городских поликлиник.

С начала года таким способом к врачам обратились 23 тысячи пациентов. Система позволяет самостоятельно выбрать удобное время приема, перенести или отменить запись. Вся информация автоматически отображается в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг.

Кроме того, посетителям поликлиник доступно актуальное расписание работы врачей, включая специалистов узкого профиля, прием к которым осуществляется после консультации терапевта или педиатра.

На сегодняшний день система насчитывает всего 42 функционирующих терминала самообслуживания, установленных непосредственно в лечебных учреждениях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

