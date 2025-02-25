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26 февраля - видите на небе звёзды? Это родные и близкие смотрят на вас с небес
фото: pxhere.com

26 февраля — видите на небе звёзды? Это родные и близкие смотрят на вас с небес

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:40 25.02.2025

26 февраля христиане чтят память святого Мартиниана. Он жил в 5 веке в Палестине, был отшельником  и, до ужаса боясь мирских страстей, вел затворническую жизнь. 25 лет он пробыл на пустынной горе в окрестностях Кесарии. Там, по легенде, случилось первое чудо: Мартиниан устоял перед чарами пытавшейся его соблазнить женщины-блудницы Зои. Страсть усмирил, встав босыми ногами в огонь. Искусительница после такого события обратилась к Богу.  Мартиниан же, пожелав оградить себя еще большим уединением, ушел к морю. Обосновался на голом утёсе, окружённом со всех сторон водой, где и прожил шесть лет — пищу ему доставлял корабельщик, перевёзший его на скалу. Отшельничество завершилось после катастрофы проходившего мимо корабля. На судне погибли все, кроме Фотинии — женщины, которая выбралась на утёс к Мартиниану. Понимая, что «мирская страсть» может настичь его и здесь, святой бросился в море и чудом, при помощи дельфинов, выжил.  С тех пор, этого святого считают укротителем страстей.

На Руси же Мартиниана переименовали в Мартына, а 26 февраля превратилось в Мартынов день. Святому наши предки также молились о защите от искушений и плотских соблазнов. Кроме того, принято было вспоминать ушедших в мир иной родственников, посещать кладбища, ставить в церквях свечи за упокой.

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В народе считали, что морозы в эти сутки начинают слабеть, а в воздухе всё больше «разливается» весна.

Что же касается примет, то в Мартынов день прогнозировали не только погоду, но и старались понять, каким будет грядущий земледельческий сезон.

  • Снег долго не тает – весной жди холодов.
  • Снег начал подтаивать — весна будет теплой.
  • Мартынов день пасмурный — весной тоже будет холодно. Морозный и сухой — лето будет жарким.
  • Солнечные лучи хорошо видны? Ближайшие дни будут ясными, но мороз продержится еще долго.
  • Звонко поют синицы – раннюю весну закликают.

И! Есть такое поверье: если, взглянув на небо в ночь на 26 февраля, вы увидите яркие звёзды, то это буквально значит — умершие близкие смотрят на мир с небес. Позовёте их по имени — сможете рассчитывать на помощь в трудные моменты.

Именины 26 февраля отмечают: Артём, Семён, Мартин, Тимофей, Зоя, Светлана, Иван, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Николай, Павел.

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