26 мая в Симферополе и Евпатории — вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлертКрым

26 мая сразу в ДВУХ ГОРОДАХ для всех желающих пройдёт вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлертКрым, организованный #ЦентромПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке #ФондПрезидентскихГрантов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Путь домой».
Давно следите за деятельностью отряда, но не знаете, чем можете помочь? Хотите стать добровольцем и участвовать в поисках, но не знаете, с чего начать? Возможно, впервые слышите о поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым? Волонтёры отряда ждут Вас в воскресенье, 26 мая в 15:00 :
ЕВПАТОРИЯ, ул. Дмитрия Ульянова, 2/40, PROдвижение.
СИМФЕРОПОЛЬ, ул.Зои Жильцовой 13б. Цокольный этаж, Ресурсный центр добровольчества.
На вводной лекции мы расскажем об отряде, где, как и кого мы ищем, какие бывают виды поисков и как принять в них участие. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 1 час, — отмечают в #ЛизаАлертКрым
Регистрация обязательна (для понимания количества участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие):
- ЕВПАТОРИЯ: https://forms.yandex.ru/u/66465878068ff01e8f0b70ec/
- СИМФЕРОПОЛЬ: https://forms.yandex.ru/u/6647213a02848f360d6b3b90/
Ждём вас в воскресенье, 26 мая по указанным адресам. Ответственная за мероприятия: Зорина Ольга https://vk.com/oliveamber, — говорят волонтёры поискового отряда.
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С тегами: КРЫМ-РОЗЫСК