26 мая в Симферополе и Евпатории — вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлертКрым

26 мая сразу в ДВУХ ГОРОДАХ для всех желающих пройдёт вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлертКрым, организованный #ЦентромПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке #ФондПрезидентскихГрантов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Путь домой».

Давно следите за деятельностью отряда, но не знаете, чем можете помочь? Хотите стать добровольцем и участвовать в поисках, но не знаете, с чего начать? Возможно, впервые слышите о поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым? Волонтёры отряда ждут Вас в воскресенье, 26 мая в 15:00 :

ЕВПАТОРИЯ, ул. Дмитрия Ульянова, 2/40, PROдвижение.

СИМФЕРОПОЛЬ, ул.Зои Жильцовой 13б. Цокольный этаж, Ресурсный центр добровольчества.

На вводной лекции мы расскажем об отряде, где, как и кого мы ищем, какие бывают виды поисков и как принять в них участие. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 1 час, — отмечают в #ЛизаАлертКрым

Регистрация обязательна (для понимания количества участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие):

Ждём вас в воскресенье, 26 мая по указанным адресам. Ответственная за мероприятия: Зорина Ольга https://vk.com/oliveamber, — говорят волонтёры поискового отряда.