27 февраля — день Кирилла Весноуказчика. Снятся вещие сны

27 февраля — в День Кирилла (это брат того самого равноапостольного Мефодия) на Руси придерживались интересного обычая — удерживали снег на огородах. Мужчины втаптывали его в землю, веря, что почва будет плодородной, а женщины, тем временем, оставались дома и готовили сбитень.

Это традиционный славянский напиток, который напоминает чай. Он горячий и очень сладкий. Крестьяне очень любили этот напиток и даже считали, что он обладает целебными свойствами. Основными компонентами напитка были мед или патока. Также в него добавляли различные пряности. У каждой хозяйки был свой секретный рецепт приготовления этого сбитня, смешанного с водой, собранной из семи святых источников.

Кроме того, в народе 27 февраля называли «Бабьими взбрыксами». Ходили в гости к тёткам-повитухам.

Церковь чтит память святого Кирилла, учителя Словенского

История рассказывает, что святой Кирилл и его брат Мефодий были равноапостольными первоучителями и просветителями. Родились они в городе Солуни в Македонии.

Когда Кириллу исполнилось 14 лет его начал воспитывать императорский сын. Парень обладал уникальным умом и разбирался в самых разных областях. За это ему дали прозвище Филосов, что означает «мудрый». В юношеские годы Кирилл принял сан пресвитера и направился в соборную церковь в Константинополь в качестве библиотекаря и философа. Правда, вскоре принял решение уйти к брату Мефодию на гору Олимп. Там он мечтал найти покой и уединение, но и там пробыл совсем недолго.

В 857 году Кирилла и Мефодия отправили в миссионерское путешествие к хазарам, чтобы проповедовать там христианскую веру. Спустя 6 лет братья снова отправились в странствие. На этот раз их путь их лежал в Мордовию, где они проповедовали христианство на славянском языке.

Святые Кирилл и Мефодий перевели с греческого на славянский язык очень много книг. Они обучали людей чтению и письму. Святой Кирилл прославился также как создатель первой славянской азбуки.

Умер святой Кирилл в 869 году. Ему было 42 года. Святой был похоронен в церкви святого Климента.

Сны, снящиеся в ночь на 27 февраля, — вещие



тарелка и горшок приснились — крупные дела будут неудачными,

рыбу увидели – ждите неожиданных вестей,

на кладбище во сне побывали — долгая и счастливая жизнь будет,

часы приснились – не избежать временных трудностей,

письмо – с близким человеком расстанетесь,

разговаривали по телефону – к слухам неправдивым готовьтесь,

ребенка на руках во сне держали – к стабильности и покою.

А вот о том, к чему снится кошка, в подробностях — здесь.

Запрещалось 27 февраля стричь ногти и волосы. Этого делать нельзя было, чтобы не ухудшить свое здоровье. Кроме того, нельзя было ходить по врачам и целителям. Под запретом была и посадка семян. Запрещалось не только сеять что-либо, но и подкармливать растения, а также опрыскивать и лечить комнатные растения.

В Кириллов день разрешалось совершать некрупные, но необходимые покупки. Вещи, купленные сегодня служили долго и исправно. Чаще всего покупали предметы первой необходимости, домашнюю, хозяйственную утварь. А еще народная мудрость рекомендовала заниматься мелким домашним ремонтом.

Что же касается погодных примет, то Кирилла считали указчиком лета:

Крепкий мороз – лето будет знойным.

Солнечный день – лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.

Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.

Синицы громко щебечут – жди тепла.

Именины сегодня празднуют: Авраам, Георгий, Исаакия, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

И ещё одна дата календаря отмечается 27 февраля — Международный день белого медведя. Не трудно догадаться, что установлен он с одной единственной целью — с заботой о сохранении на Земле этого удивительного животного. А популяция косолапых «блондинов» становится всё меньше. И в первую очередь, конечно, из-за варварского отношения человека и к планете, и к её обитателям.

А ещё 27 февраля празднуют… День тупости (No Brainer Day) — США

День клубники (National Strawberry Day) — США

27 февраля — День протеина (National Protein Day) — США

День доктора — Вьетнам

Фестиваль прекрасного рождения (Beautiful Birth Festival) — Австралия

День борьбы с хулиганством — Канада

27 февраля — День мексиканского кофейного ликёра «Калуа» (National Kahlua Day) — США

День языка маратхи — Индия

День независимости — Доминикана

27 февраля — День независимости — Сахарская Арабская Демократическая Республика

День исламского воспитания — Иран

Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона, Георгия

Кирилл Весноуказчик

Международный день оптимиста

День улыбок глазами

День белого полярного медведя (International Polar Bear Day)

27 февраля — День Сил специальных операций РФ

День Покемона (Pokemon Day)

День осведомлённости об аносмии (Anosmia Awareness Day)

Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day)

27 февраля — День Конституции Республики Ингушетия

День памяти преподобного Марона, пустынника Сирийского По материалам https://cosmoheal.ru О праздниках больше — здесь .