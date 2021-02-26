27 февраля — день Кирилла Весноуказчика. Снятся вещие сны

27 февраля — в День Кирилла (это брат того самого равноапостольного Мефодия) на Руси придерживались интересного обычая — удерживали снег на огородах. Мужчины втаптывали его в землю, веря, что почва будет плодородной, а женщины, тем временем, оставались дома и готовили сбитень.
Это традиционный славянский напиток, который напоминает чай. Он горячий и очень сладкий. Крестьяне очень любили этот напиток и даже считали, что он обладает целебными свойствами. Основными компонентами напитка были мед или патока. Также в него добавляли различные пряности. У каждой хозяйки был свой секретный рецепт приготовления этого сбитня, смешанного с водой, собранной из семи святых источников.
Кроме того, в народе 27 февраля называли «Бабьими взбрыксами». Ходили в гости к тёткам-повитухам.
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Церковь чтит память святого Кирилла, учителя Словенского
История рассказывает, что святой Кирилл и его брат Мефодий были равноапостольными первоучителями и просветителями. Родились они в городе Солуни в Македонии.
Когда Кириллу исполнилось 14 лет его начал воспитывать императорский сын. Парень обладал уникальным умом и разбирался в самых разных областях. За это ему дали прозвище Филосов, что означает «мудрый». В юношеские годы Кирилл принял сан пресвитера и направился в соборную церковь в Константинополь в качестве библиотекаря и философа. Правда, вскоре принял решение уйти к брату Мефодию на гору Олимп. Там он мечтал найти покой и уединение, но и там пробыл совсем недолго.
В 857 году Кирилла и Мефодия отправили в миссионерское путешествие к хазарам, чтобы проповедовать там христианскую веру. Спустя 6 лет братья снова отправились в странствие. На этот раз их путь их лежал в Мордовию, где они проповедовали христианство на славянском языке.
Святые Кирилл и Мефодий перевели с греческого на славянский язык очень много книг. Они обучали людей чтению и письму. Святой Кирилл прославился также как создатель первой славянской азбуки.
Умер святой Кирилл в 869 году. Ему было 42 года. Святой был похоронен в церкви святого Климента.
Сны, снящиеся в ночь на 27 февраля, — вещие
- тарелка и горшок приснились — крупные дела будут неудачными,
- рыбу увидели – ждите неожиданных вестей,
- на кладбище во сне побывали — долгая и счастливая жизнь будет,
- часы приснились – не избежать временных трудностей,
- письмо – с близким человеком расстанетесь,
- разговаривали по телефону – к слухам неправдивым готовьтесь,
- ребенка на руках во сне держали – к стабильности и покою.
А вот о том, к чему снится кошка, в подробностях — здесь.
Запрещалось 27 февраля стричь ногти и волосы. Этого делать нельзя было, чтобы не ухудшить свое здоровье. Кроме того, нельзя было ходить по врачам и целителям. Под запретом была и посадка семян. Запрещалось не только сеять что-либо, но и подкармливать растения, а также опрыскивать и лечить комнатные растения.
В Кириллов день разрешалось совершать некрупные, но необходимые покупки. Вещи, купленные сегодня служили долго и исправно. Чаще всего покупали предметы первой необходимости, домашнюю, хозяйственную утварь. А еще народная мудрость рекомендовала заниматься мелким домашним ремонтом.
Что же касается погодных примет, то Кирилла считали указчиком лета:
- Крепкий мороз – лето будет знойным.
- Солнечный день – лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.
- Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.
- Синицы громко щебечут – жди тепла.
И ещё одна дата календаря отмечается 27 февраля — Международный день белого медведя. Не трудно догадаться, что установлен он с одной единственной целью — с заботой о сохранении на Земле этого удивительного животного. А популяция косолапых «блондинов» становится всё меньше. И в первую очередь, конечно, из-за варварского отношения человека и к планете, и к её обитателям.
А ещё 27 февраля празднуют…
- День тупости (No Brainer Day) — США
- День клубники (National Strawberry Day) — США
- 27 февраля — День протеина (National Protein Day) — США
- День доктора — Вьетнам
- Фестиваль прекрасного рождения (Beautiful Birth Festival) — Австралия
- День борьбы с хулиганством — Канада
- 27 февраля — День мексиканского кофейного ликёра «Калуа» (National Kahlua Day) — США
- День языка маратхи — Индия
- День независимости — Доминикана
- 27 февраля — День независимости — Сахарская Арабская Демократическая Республика
- День исламского воспитания — Иран
- Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона, Георгия
- Кирилл Весноуказчик
- Международный день оптимиста
- День улыбок глазами
- День белого полярного медведя (International Polar Bear Day)
- 27 февраля — День Сил специальных операций РФ
- День Покемона (Pokemon Day)
- День осведомлённости об аносмии (Anosmia Awareness Day)
- Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day)
- 27 февраля — День Конституции Республики Ингушетия
- День памяти преподобного Марона, пустынника Сирийского
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