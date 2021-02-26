К чему снятся кошки женщине, мужчине и по дням недели

К чему снятся кошки. Кошки, давно и прочно занимают особое место в нашей жизни. Сейчас пожалуй невозможно представить уютное жилище без четвероногого хозяина. Человечество давно и всерьёз воспринимает кошку в доме как ещё одного члена семьи, которого любят все без исключения, холят, балуют вкусняшками и непременно приписывают всяческие мистические возможности. Кошка правильно отреагирует на появление в доме гостя с дурными намерениями, присмотрит за младенцем, договорится с домовым, развлечет хозяев нехитрыми проделками.. и.. ох, да говорить о важности и полезности кошки в доме можно бесконечно. А если это ещё и сельский дом, то переоценить хозяйскую хватку пушистого приятеля невозможно. Народные суеверия наделяют кошку многими качествами. Все знают, к чему ведёт встреча на пути с черной кошкой. Относиться к этому можно по разному, но тысячелетние наблюдения и соответствующие предсказания никого не оставят равнодушным.

В общем, Без Кота и жизнь не та. С этим сложно не согласиться. И что с того, что изображений хвостатых нет в наскальной живописи, зато на фресках египетских пирамид божественные мурчащие запечатлены. Задача Кота – создавать уют, понимать, внимательно заглядывая в глаза, снимать стресс, топчась на груди хозяина, петь песни, в меру проказничать… Словом, жить помогать. А мышей ловить и сметану тырить… Это так, фольклор.

Сегодня мы подробно разберемся к чему снятся кошки в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? К чему снится кошка женщине или мужчине, снится одна или много кошек. Итак, узнаем к чему снятся кошки…

К чему снятся кошки женщине

Появление кошки во сне предвещает о предстоящих неприятностях. Возможны ссоры, склоки и крупные скандалы. Такой сон предупреждает о возможном предательстве или измене близкого друга, разрыве отношений, слезах и потерях. Если немного шире посмотреть на проблему, то:

Появление во сне черной кошки не обещает ничего хорошего. Это всем известный знак опасности. Однако, если это сон с пятницы на субботу, то напротив, сновидца ожидают финансовые поступления. В другие дни недели, увидев черную кошку во сне, стоит правильно рассчитывать свои силы, не вступать в конфликты с незнакомцами и проявить максимум терпения и выдержки на работе.

не обещает ничего хорошего. Это всем известный знак опасности. Однако, если это сон с пятницы на субботу, то напротив, сновидца ожидают финансовые поступления. В другие дни недели, увидев черную кошку во сне, стоит правильно рассчитывать свои силы, не вступать в конфликты с незнакомцами и проявить максимум терпения и выдержки на работе. Видеть во сне бездомную кошку которая переходит вам дорогу, очень плохое предзнаменование. Сон предупреждает о скором крушении планов и надежд. Лучше отложить грядущие важные события и предстоящие перемены в жизни. Сосредоточьтесь на текущих делах, по возможности найдите способ погасить давно тлеющие конфликты. Неплохо навестить ближайших родственников, вполне вероятно они подскажут решение назревающих проблем.

которая переходит вам дорогу, очень плохое предзнаменование. Сон предупреждает о скором крушении планов и надежд. Лучше отложить грядущие важные события и предстоящие перемены в жизни. Сосредоточьтесь на текущих делах, по возможности найдите способ погасить давно тлеющие конфликты. Неплохо навестить ближайших родственников, вполне вероятно они подскажут решение назревающих проблем. Спящая кошка или кошка которая играет каким либо предметом сулит наступление времени когда вы можете успокоиться и пустить дела на самотёк, будучи уверенной что всё само по себе утрясётся.

И ещё несколько предостережений женщине видящей во сне кошку:

Если снится котёнок или играющие котята то такой сон предвещает скорое повышение по службе, удачу в делах и финансовую прибыль;

то такой сон предвещает скорое повышение по службе, удачу в делах и финансовую прибыль; Если снится что вы гладите кошку или играете с ней то это значит, что ваша сегодняшняя позиция в жизни полна сомнений и противоречий. Вы не можете сделать правильный выбор и страдаете по этому поводу. Нужно постараться успокоиться, взвесить все за и против, холодно оценив свои силы и преимущества. Это именно тот случай, когда верно выбранная стратегия повлияет на всю вашу жизнь. Будьте предельно внимательны, не разбрасывайтесь словами попусту.

или играете с ней то это значит, что ваша сегодняшняя позиция в жизни полна сомнений и противоречий. Вы не можете сделать правильный выбор и страдаете по этому поводу. Нужно постараться успокоиться, взвесить все за и против, холодно оценив свои силы и преимущества. Это именно тот случай, когда верно выбранная стратегия повлияет на всю вашу жизнь. Будьте предельно внимательны, не разбрасывайтесь словами попусту. Увидели во сне белую кошку ? Знайте, ваши друзья или коллеги затеяли недоброе. Они сеют слухи, сплетничают и строят козни за вашей спиной. Присмотритесь к ближайшему окружению;

? Знайте, ваши друзья или коллеги затеяли недоброе. Они сеют слухи, сплетничают и строят козни за вашей спиной. Присмотритесь к ближайшему окружению; Быть во сне укушенной или оцарапанной кошкой — явный знак к скорой ссоре с друзьями. Причём причина ссоры будет нелепа до вздорности. Пойдет совсем немного времени и друзья признают, что были неправы. Возможно это приведёт к укреплению вашего авторитета в коллективе.

— явный знак к скорой ссоре с друзьями. Причём причина ссоры будет нелепа до вздорности. Пойдет совсем немного времени и друзья признают, что были неправы. Возможно это приведёт к укреплению вашего авторитета в коллективе. Если приснилось, что вы поймали кошку во сне а она не делает попыток уйти то такой сон предвещает скорое раскрытие планов недоброжелателей. Вы окажетесь в выигрыше при любом развитии ситуации.

во сне а она не делает попыток уйти то такой сон предвещает скорое раскрытие планов недоброжелателей. Вы окажетесь в выигрыше при любом развитии ситуации. Если во сне вы ударили кошку или навредили ей любым способом то это очень плохой знак. Ждите проблем на работе, конфликтов с родственниками и что немаловажно финансовых проблем.

или навредили ей любым способом то это очень плохой знак. Ждите проблем на работе, конфликтов с родственниками и что немаловажно финансовых проблем. Когда во сне вы играете с кошкой , знайте, грядут перемены в личной жизни. Причём в самых неприятных её проявлениях. Возможно ваш близкий друг а то и супруг окажется виновником измены и предательства.

, знайте, грядут перемены в личной жизни. Причём в самых неприятных её проявлениях. Возможно ваш близкий друг а то и супруг окажется виновником измены и предательства. Увидеть во сне мертвую кошку — к ссорам, скорому разрыву отношений, и неприятностям в личной жизни.

— к ссорам, скорому разрыву отношений, и неприятностям в личной жизни. Беременная кошка во сне предвестник крупных неожиданностей и потрясений. Для девушек — скорое и удачное знакомство, которое возможно перерастёт в брак. Для женщин, появление в доме нового человека, возможен приезд родственников, не исключена так же беременность которая удачно разрешится мальчиком.

во сне предвестник крупных неожиданностей и потрясений. Для девушек — скорое и удачное знакомство, которое возможно перерастёт в брак. Для женщин, появление в доме нового человека, возможен приезд родственников, не исключена так же беременность которая удачно разрешится мальчиком. Злые, шипящие и проявляющие агрессивность кошки во сне символизируют появление у сновидица коварных врагов, которые покушаются на принадлежащее ей имущество. Однако, если удастся прогнать во сне кошку, то это устранит все козни противника.

К чему снятся кошки мужчине

Толкование сновидений с кошками для мужчины гораздо проще женских, однако мало чем отличаются кардинально. Однако все предсказания сводятся к одному. Бойтесь женщин которые стремятся войти в вашу жизнь.

Если мужчине снятся кошки, неважно какого размера или цвета , совершенно безразлично что они делают в сновидении, то это предупреждает сновидца что в реале, что называется на него «положили глаз» и строят далеко идущие планы. Будьте осторожнее в выборе новых знакомых, да и от старых подружек ожидайте подвоха.

, совершенно безразлично что они делают в сновидении, то это предупреждает сновидца что в реале, что называется на него «положили глаз» и строят далеко идущие планы. Будьте осторожнее в выборе новых знакомых, да и от старых подружек ожидайте подвоха. Если кошка во сне охотится , то не сомневайтесь, добыча это вы, а кошка ваша новая знакомая, которой чужды сантименты а интересен лишь ваш кошелёк.

, то не сомневайтесь, добыча это вы, а кошка ваша новая знакомая, которой чужды сантименты а интересен лишь ваш кошелёк. Снится кошка которую вам удалось прогнать ? Радуйтесь, ибо вам удастся разрушить все планы обольстительницы и спасти свою бесценную свободу.

? Радуйтесь, ибо вам удастся разрушить все планы обольстительницы и спасти свою бесценную свободу. Если неженатому мужчине снятся кошки, то пожалуй пора присмотреться к поведению своей нынешней подружки, возможно она просто притворяется белой и пушистой а на самом деле давно мечтает вонзить в вас коготки поглубже.

Кстати, о цвете снящихся кошек..

Цвет кошки в сновидении

Хотя цвет кошки и не играет основного значения в сновидении, однако способен несколько уточнить толкование. Поэтому приведем здесь вот такую раскладку:

Снится черная кошка — к неожиданным неприятностям, агрессии со стороны окружающих и проблемам в быту.

— к неожиданным неприятностям, агрессии со стороны окружающих и проблемам в быту. Если снится серая кошка — ваши недоброжелатели помнят все старые обиды и горят желанием вскоре отомстить. Поостерегитесь!

— ваши недоброжелатели помнят все старые обиды и горят желанием вскоре отомстить. Поостерегитесь! Белая кошка снится? Сновидение подсказывает, что в вашем окружении есть люди, которые хотя и кажутся на первый взгляд дружелюбными, на самом деле замышляют недоброе.

снится? Сновидение подсказывает, что в вашем окружении есть люди, которые хотя и кажутся на первый взгляд дружелюбными, на самом деле замышляют недоброе. Когда снится рыжая кошка, то знайте, грядут крупные неприятности, предательство со стороны близких, измены, проблемы на работе и неоправданно большие потрясения в личной жизни.

К чему снятся кошки по дням недели

Разумеется, основную, если не сказать определяющую роль играет день недели, когда приснились кошки. Итак, к чему снятся кошки в ночь с:

С понедельника на вторник — у вас появились серьезные недоброжелатели. Возможно это люди от которых вы наименее ждёте предательства. Поостерегитесь! Со вторника на среду — проблемы в быту и в личной жизни. Будьте внимательнее к своим домашним, не идите на конфликт и всё сложится благополучно. Со среды на четверг — на работе зреет конфликт. Инициатором могут выступить ваши подчиненные недовольные вашей, с их точки зрения, излишней требовательностью. Однако, если вы сможете настоять на своем то это только повысит ваш авторитет в коллективе. С четверга на пятницу — Постарайтесь не пускать в свою жизнь посторонних людей. Меньше делитесь своими успехами и никогда не хвастайтесь растущим финансовым балансом. Помните, кругом полно завистников и недоброжелателей. В ночь с пятницы на субботу — вскоре у вас появится верный друг, который поможет в грядущей проблемной ситуации. Не растратьте его уважение попусту. Проявите максимум благосклонности и дружелюбия. С субботы на воскресенье — и опять о дружбе. Цените тех кто с вами рядом. Стремитесь больше уделять внимание близким. Их дружба и уважение — залог вашего благополучия. С воскресенья на понедельник — сон предупреждение о необходимости упрочить свое положение на работе. Проявите максимум трудолюбия, пообщайтесь с коллегами, возможно, найдя повод организуйте небольшое застолье, всё зачтется плюсом к авторитету.

В целом, как видим, сновидение предвещает о грядущих событиях как правило негативного характера. Теперь вы в курсе дела и у вас будет время встретить их во все оружии. Разумеется, принимать на веру подобного рода предсказания не стоит, однако следует учитывать, что многовековые наблюдения за этим суеверием несомненно заслуживают должного внимания. Возможно это именно ваш случай и вам стоит к ним прислушаться?

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик