27 июля – День Стефана-чудотворца. Если молния, то на свет выходит нечистая сила…

Хотите верьте, а хотите нет, но в народе считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. Подтверждала этот факт и сама природа, устраивая «погодный армагеддон». Как правило, в эти 24 часа поднимается сильный ветер и бушует гроза.

А ещё, по старинным поверьям, 27 июля на свет в виде молнии выходит нечистая сила, которую очень боялись и старались без особой необходимости не покидать свои дома во время грозы. Также верили в то, что нечисть может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями. Распространены были дозоры – когда крестьяне по очереди выходили в поле и следили за тем, чтобы сено не развеял ветер.

Было распространена примета, согласно которой нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Чтобы он защищал посевы от непогоды, готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.

Церковь же нынче чтит память святого Акила – одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании. Вместе со своей супругой Присциллой Акила поселился в Коринфе и там познакомился с апостолом Павлом. Вместе они стали заниматься распространением христианской веры.

Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.

Погодные приметы таковы:

Солнечный день – к благоприятной осени.

Глухие раскаты грома – к небольшому дождю. Громкие – к затяжному ливню.

Гром гремит долго, а дождь не идет – к граду.

Сухой воздух – к солнечной погоде.

Вечером много летучих мышей – к жаркой погоде.

По небу плывут кучевые облака с «лохматыми» краями – к ухудшению погоды.

Природа 27 июля имеет особую целебную силу. Поэтому этот день лучше всего провести за городом, в лесу или в парке.

Путешествия и дальние поездки в этот день всем пойдут на пользу.

Сильный дождь пошел – к обилию грибов в лесу.

Именины сегодня отмечают: Федор, Николай, Константин, Степан, Петр, Иван, Ираклий.

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