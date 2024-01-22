28 января в Евпатории и в Севастополе — цикл Вводных лекций о деятельности отряда «ЛизаАлерт»

28 января в Евпатории и в Севастополе #ЦентрПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке Фонда президентских грантов продолжает свой цикл Вводных лекций для всех желающих познакомиться с деятельностью отряда «ЛизаАлерт».

Если вам интересно как добровольческий отряд «ЛизаАлерт» ищет людей, чем отличаются городские поиски от лесных и как можно принять в поисках участие. На этих встречах мы ответим на все вопросы, которые у вас есть, — отмечают в отряде.

«ЛизаАлерт» ждём вас в воскресенье, 28 января 2024 года, в 12:00 по адресу:

г. Евпатория ул. Дмитрия Ульянова, 2/40 в 12.00, Центр детей и молодежи » ПРОдвижение». Регистрация обязательна: https://forms.yandex.ru/u/65a69f9484227c14e7ef37bb/

И в воскресенье — 28 января 2024 года — в 12:00 по адресу:

г. Севастополь, ул.Корчагина 30, Ресурсный центр поддержки добровольчества. Регистрация обязательна: https://forms.yandex.ru/u/65a65fdf068ff00ab5b5c14d/

Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятия. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 1.5 часа. Ответственная за мероприятие: Зорина Ольга https://vk.com/oliveamber