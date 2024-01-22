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фото: ВКонтакте, Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Крым

28 января в Евпатории и в Севастополе — цикл Вводных лекций о деятельности отряда «ЛизаАлерт»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:25 22.01.2024

28 января в Евпатории и в Севастополе #ЦентрПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке Фонда президентских грантов продолжает свой цикл Вводных лекций для всех желающих познакомиться с деятельностью отряда «ЛизаАлерт».

Если вам интересно как добровольческий отряд «ЛизаАлерт» ищет людей, чем отличаются городские поиски от лесных и как можно принять в поисках участие. На этих встречах мы ответим на все вопросы, которые у вас есть, — отмечают в отряде.

«ЛизаАлерт» ждём вас в воскресенье, 28 января 2024 года, в 12:00 по адресу:

И в воскресенье — 28 января 2024 года — в 12:00 по адресу:

Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятия. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 1.5 часа. Ответственная за мероприятие: Зорина Ольга https://vk.com/oliveamber

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