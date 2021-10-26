29 октября в Крыму — высадка деревьев

29 октября состоится высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятия пройдут на территории Бахчисарайского, Раздольненского лесничеств и в городе Евпатория.
Цель акции – привлечь внимание общественности к охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных последствий изменения климата. Планируется высадить более 60 тысяч саженцев таких пород как ясень, сосна крымская, лох узколистый, дуб обыкновенный. Минприроды Крыма приглашает неравнодушных граждан присоединиться к лесовосстановительной акции. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
В запланированных мероприятиях примут участие сотрудники Минприроды Крыма, Государственных казенных, автономных учреждений, отнесенных к ведению Минприроды Крыма, учащиеся школьных лесничеств, общественные организации и волонтеры.
Во время проведения акции соблюдаются все ограничительные меры в соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной опасности на территории Республики Крым».
Справка. Точки сбора участников:
- 1. г. Евпатория, район Спутник – 2, ул. Западная, д. 40 (время сбора 10:00)
- 2. Бахчисарайский район, Тенистовское сельское поселение, с. Некрасовка (время сбора10:00) координаты N 44.752098, E 33.694712
- 3. Бахчисарайский район, Тенистовское сельское поселение, с. Некрасовка (время сбора10:00) координаты N 44.755649, E 33.699408
- 4. Раздольненский район, с. Зимино. Проехать через центральный въезд и центр населенного пункта в западном направлении. От края населенного пункта по полевой дороге вдоль линии ЛЕП на запад 573 метра (время сбора10:00) координаты N 45.51082, Е 33.498162
Подробную информацию о местах проведения, контакты организатора на местах, размещены на официальном сайте акции «Сохраним лес»
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