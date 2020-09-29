3 октября: крымчан приглашают на День открытых дверей Банка России

Жителей Крыма приглашают в субботу, 3 октября, принять участие в Дне открытых дверей Банка России. В этом году в связи с пандемией он пройдет в онлайн-формате.

В этом году День открытых дверей Банка России пройдет в необычном для него, однако уже привычном для всех онлайн-формате. Такой формат позволит присоединиться к празднику всем желающим крымчанам. Программа запланирована достаточно насыщенная. Гости смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории, поучаствовать в «Финансовом практикуме», играх и тестах для детей и взрослых. Самые активные гости получат призы, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

Ожидается и несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.

Для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов предусмотрена интеллектуальная онлайн-викторина по финансовой грамотности «ФинКвиз», которая даст возможность проверить свою собственную финансовую грамотность, повысить кругозор и узнать что-то новое из мира финансов.

Участников квиза ждут 4 раунда, в каждом их которых будут представлены порядка 12 вопросов. Каждый раунд связан с определенной темой: финансовый кругозор, финансовая культура, финансовый эрудит и знатоки истории.

Как стать участником мероприятий?

Чтобы присоединиться к активностям, 3 октября с 8.00 до 20.00 по московскому времени нужно зайти на сайт https://cbr-day.ru/ , где уже сейчас запущен таймер с обратным отсчетом до Дня открытых дверей. «ФинКвиз» начнется в 12.00.

Для участия в нем нужно пройти по ссылке или QR-коду для регистрации: https://myquiz.ru/i/108524 . Участники квиза смогут в реальном времени следить за ходом игры на канале YouTube myQuiz Russia: https://www.youtube.com/watch?v=tOuGqNgzPI4&ab_channel=myQuizRussia

Участие в игре бесплатное. Количество мест ограничено.