30 октября — день начала Второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов

В 2021 году 30 октября исполняется 80 лет со дня начала Второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Традиционные массовые мероприятия были отменены в связи с введенными ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции.

С тех пор прошло много лет. Страшно, но появляются те, кто пытается сказать: зачем помнить, зачем говорить, было и было. В прошлом веке, давно. Действительно, было и время прошло, но забыть — невозможно! Помнить, чтить, передавать память о великом подвиге детям — это значит быть гражданином страны, достойным героических предков. Особенно это остро чувствуется в Севастополе. Здесь на каждом сантиметре земли кровь защитников города и подвиг, неподвластный времени, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Напомним, по инициативе губернатора Севастополя учреждена памятна медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941-1942 гг.», которая будет вручена ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в обороне Севастополя 1941-1942 гг.; жителям осажденного Севастополя и лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя».

Награду получат порядка двух тысяч человек, которые были участниками Второй героической обороны Севастополя и пережили трагические события Великой Отечественной войны.

Напомним, героическая оборона продолжалась 250 дней и ночей: с 30 октября 1941 года по 3 июля 1942 года. В честь героев Второй обороны Севастополя на площади Нахимова установлен монументальный памятник. Он был сооружен в 1967 году и символизирует три наступления на город: в ноябре, декабре 1941 года и в июне 1942 года. У основания стены возведены мемориальные доски, на которых высечены наименования воинских частей и соединений, отстаивавших город.