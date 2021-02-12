37 кубометров мусора! Сотрудники лесоохотничьих хозяйств Крыма разбираются со свалками в лесах

За одни только стуки в Крыму — на территории лесного фонда — было ликвидировано 19 мест несанкционированного размещения отходов.

Лесоохотничьими хозяйствами, подведомственными Минприроды Крыма, за сутки вывезено 37 кубометров мусора. По всему полуострову силами сотрудников лесоохотничьих хозяйств ежедневно вывозятся отходы, — рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова бережно относиться к природе, элементарно доносить мусор до урны!

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