440 пляжей будут открыты в Крыму к 1 июля

В Крыму в купальном сезоне 2020 года планируется к открытию 440 пляжей. Об этом сообщила заместитель вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

В связи с введением на территории Республики Крым режима повышенной готовности и периода самоизоляции, когда работы по подготовке были невозможны, сейчас открытие осуществляется в сжатые сроки. Со стороны Правительства мы продлили действие паспорта пляжа прошлого года, но все необходимые лабораторные анализы и обследование дна необходимо провести в целях безопасности, — сообщила Ирина Кивико.

В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие пляжей санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов спасателей.

По словам вице-премьера, турбизнес Крыма готов к поэтапному запуску курортного сезона.

Для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации существуют меры профилактики, дезинфекции, социальной дистанции. Ситуацию контролируют эпидемиологи и Роспотребнадзор. Пока все идет хорошо. Мы видим, что уже идут ослабления ряда требований: для гостиниц это уже произошло, для санаторно-курортного комплекса пока ожидаем, чтобы было, так сказать, уравнивание позиций. В общем, динамика положительная, — отметила Ирина Кивико, подчеркнув, что все представители туротрасли вернулись к работе и настроены оптимистично.

Как сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, принципы социального дистанцирования, к которым все уже постепенно привыкли, сохранятся и на пляжах, как это предусмотрено во всех общественных местах. Все эти мероприятия направлены на сохранение здоровья как туристов, так и крымчан, и могут корректироваться в зависимости от развития эпидобстановки.

Минкурортов разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков, — отметил Вадим Волченко.

Напомним, с 15 июня санаторно-курортные и гостиничные объекты полуострова смогут принимать на отдых крымчан, а через две недели после этого – с 1 июля – заехать в отели и санатории смогут уже и жители других субъектов России. Помимо этого с 15 июня сняты все ограничения в самоизоляции и обсервации для жителей России. Бронирование отдыха для россиян уже возможно.