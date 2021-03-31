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6 апреля вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» высадят сотню деревьев

6 апреля вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» высадят сотню деревьев

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 12:09 31.03.2021

6 апреля на территории лесного фонда Бахчисарайского лесничества, вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» (место массовой гибели Советских солдат), около 100 молодых деревьев, среди которых кипарис вечнозелёный, лавровишня и можжевельник казацкий, высадят в рамках акции «Сад Памяти». Время сбора участников – 10:00.

Минприроды Крыма призывает всех неравнодушных жителей и гостей полуострова присоединиться к акции и высадить в парках, аллеях, скверах и других объектах деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне, — отмечают в пресс-службе ведомства.

 

6 апреля вблизи водохранилища «Эгиз-Оба» высадят сотню деревьев

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