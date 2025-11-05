6 ноября – День иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». А белая собака нынче — к счастью

6 ноября — день, который богат на памятные даты, связанные с церковью. Это и память мученика Арефы, и святого Афанасия, Царьградского патриарха.

А также в эти сутки верующие усиленно молятся иконе «Всех скорбящих радость». С давних пор она известна своей чудодейственной силой. На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень ветхим, и его даже попытались немного укрепить ветками кипариса. Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестре Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который велел ей отправиться в храм Преображение и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого, говорят легенды, образ являл множество других, не менее необычных исцелений, а тысячи страждущих нашли свое утешение. Ей следует молиться в минуты отчаяния, когда, казалось бы, весь мир отступил от тебя. Даже в самый трудный час, уверяют многие, она обязательно поможет! В настоящее время подлинник иконы находится в Москве, но списки ее тоже имеют огромную силу.

В старину в этот день незамужние девушки и парни устраивали посиделки, на которых домашнюю работу (пряжу, шитье, вышивку) совмещали с веселым времяпровождением: пели, плясали, высматривали себе невест и женихов. Часто во время таких посиделок гадали на будущее и совершали нехитрые магические ритуалы.

Приметы дня:

Услышать в этот день пение сверчка за печкой – к покойнику.

Нечаянно разбить тарелку – тоже к чьей-то смерти в течение года.

Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.

Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.

Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной. Так что, будьте осторожны!

Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.

Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.

Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.

Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.

Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется.

Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий.

