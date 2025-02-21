61% крымчан поддерживают идею об обязательных отработках для медиков

Большинство жителей Крыма, и медики в том числе, поддерживают идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, а вот система штрафов для не желающих работать по специальности вызывает споры. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Министерство здравоохранения предложило штрафовать за отказ от отработки по специальности выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счет бюджетных средств.

61% жителей Крыма поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает». Каждый пятый (20%) высказывается против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». 19% затруднились с ответом. Больше всего сторонников законопроекта среди горожан старше 45 лет (73%).

Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 40% жителей Крыма поддерживают эту идею, 44% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жесткими мерами только 19%, то среди горожан старше 45 лет — уже 70%.

Если говорить о мнении медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 58%). Что касается медсестер, то они активнее, чем доктора, высказываются за обязательную отработку (65%), но при этом реже согласны на введение взысканий (46%).

Время проведения: 10—19 февраля 2025 года

голоса Оцените материал

Просмотры: 11