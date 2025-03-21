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В Бахчисарайском районе ведется строительство четырех модульных амбулаторий
источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Бахчисарайском районе ведется строительство четырех модульных амбулаторий

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:11 21.03.2025

В текущем году в Бахчисарайском районе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» ведутся работы по строительству четырех модульных врачебных амбулаторий. Строительство реализуется в сёлах Железнодорожное, Каштаны, Приятное свидание и Холмовка. Стоимость каждого из объектов – около 28 млн рублей.

На сегодняшний день строительная готовность амбулаторий составляет от 25 до 50%. На объектах смонтированы модульные конструкции зданий, ведется устройство внутренних перегородок, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем.  Все врачебные амбулатории оснастят мебелью, компьютерной техникой, медицинским оборудованием согласно стандартам оснащения, укладками для оказания экстренной и неотложной помощи при различных состояниях. В новых зданиях будет обеспечено соблюдение условий доступной среды для маломобильных групп населения.  В указанных четырех населенных пунктах Бахчисарайского района проживает в общей сложности более 6 тысяч человек. С завершением строительства новых амбулаторий медицинские работники будут оказывать первичную медико-санитарную помощь местным жителям в комфортных условиях, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК. 

Напомним, что в 2025 году в Республике Крым в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано завершить строительство 33 ФАПов, 35 врачебных амбулаторий и 2 поликлиник, а также в 17 объектах здравоохранения будут проведены работы по капитальному ремонту.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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