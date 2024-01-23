В центре скорой помощи Севастополя пытаются решить кадровый вопрос

Так, в прошлом году работать на Севастопольскую станцию скорой помощи пришли шестеро «целевиков», в этом году планируется принять еще больше.

Д.Евдокимов рассказал о стремлении медучреждения создать хорошие условия для молодых специалистов — выпускников севастопольского медколледжа. Что касается врачей, то, по словам главврача, активно рассматриваются резюме от медработников других регионов.

Привлечь стараются зарплатой, которая, по словам руководителя, выше средней по ЮФО. Правда, называть конкретные цифры он не стал.

Еще одним привлекательным моментом он назвал новые подстанции, которые уже введены или будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, открытость и доброжелательность трудового коллектива, полную укомплектованность оборудованием и служебным транспортом.

По словам Д.Евдокимова, Фиолентовская подстанция скорой помощи (расположена в районе хутора Пятницкого) сейчас работает в качестве пункта базирования без подключения к центральным инженерным сетям. Причина — сети построят вместе с медкластером.

Как пример решения кадрового вопроса руководитель представил выпускницу Севастопольского медколледжа 2023 года, а ныне фельдшера скорой помощи, Елену Таран.

Девушка работает на скорой помощи уже больше трех месяцев. Рассказывает, что профессию фельдшера выбрала из соображений интересности и желания получить медицинский опыт, который в таком объеме не получишь ни в каком ином медучреждении. Еще одним «за» выбор будущей профессии стала бабушка, которая всю жизнь проработала врачом-педиатром.

Е.Таран также мечтает стать врачом-реаниматологом, правда, с оговоркой, что все равно вернется работать на скорую помощь.

Нагрузка здесь, конечно, большая, но все равно работа приносит удовольствие, много интересных случаев, да и пациенты всегда ждут, надеются на нас. Каждый наш выезд – это почти всегда спасение чьей-то жизни, – поделилась Е.Таран.

источник: «Севастопольская газета»