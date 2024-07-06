7 июля — день Ивана Купала. Цветёт папоротник, чудит нечистая сила, сбываются желания

7 июля — день праздничный и, по народным поверьям, очень светлый. Родом из славянского нашего прошлого. В народе верили, что на Ивана Купала любая вода обладает целебными свойствами. А потому принято было непременно купаться – это позволяло избавиться от самых разных недугов. Также 7 июля была распространена традиция жечь костры и прыгать через них – верили, что так можно сжечь все болезни. Загадывали желание, которое, как считали, сбывалось, если удалось перепрыгнуть через костер.

Кроме того, народ твердо верил, что Ивановская ночь — это время ведьм, колдунов, домовых, водяных, русалок да леших. Они рыщут по свету и наблюдают за людьми: кого-то могут соблазнить на грех, а то и вовсе загубить, а иным, наоборот, помогают.

А ещё природа 7 июля — только на один день в году — открывается людям. Показывает свои тайны, лечебные травы делает магическими и даже может наделить человека огромной силой. Правда, не «за просто так». Чтобы заполучить все эти блага нужно в ночь на Ивана Купала найти цветущий папоротник. По преданию сначала из листьев папоротника вырастает почка, которая растет и поднимается, а потом переворачивается и прыгает. После этого почка громко трескается и превращается в красивый огненный цветок. Бутон, который появляется, столь прекрасен и ярок, что человек не может просто так на него смотреть. Также люди утверждали, что сразу после появления цветка, его срывает чья-то невидимая рука. И задача того человека, который отправляется за цветком, сорвать его раньше, чем он исчезнет и забрать его себе.

Затем, по одним рассказам, счастливчик должен положить цветок за пазуху и бежать из леса, так как за ним тут же будет бежать вся нечистая сила, которая живет в лесу. По другому преданью, прежде чем сорвать цветок, человек должен нарисовать вокруг папоротника круг. И после того, как смельчак завладеет цветком, ему нужно оставаться в этом круге до рассвета. Так ему удастся избежать столкновения с нечистью.

Как следует из легенды, человек, который сможет до утра сохранить цветок и останется жив, станет настоящим волшебником. Он будет знать все о прошлом и будущем, а также ему откроются все тайны. Обладатель волшебного цветка научится говорить на языках зверей, птиц и насекомых. Кроме этого, с помощью цветка человек сможет найти все клады и открыть любые замки. Также у человека появится еще одна способность — он сможет становиться невидимым.

Также легенда гласит, что все эти способности будут у человека, который сорвет цветок папоротника на Ивана Купала, до тех пор, пока бутон будет храниться у него в целости и сохранности. Потеря цветка означает потерю всех волшебных способностей.

Как выглядит цветок папоротника? Никто не знает. Его еще ни разу не находили. Кто-то считает, что это крупный красный, даже «огненный», цветок. По другим данным, он серебристый, другие говорят, что это маленький беленький цветочек. Однако описание сходится в одном — цвет папоротника светится. Отсюда пошли другие его названия: светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.

Приметы на 7 июля:

Кто искупается на Ивана Купалу – тот избавится от всех болезней.

Если в купальскую ночь загадать желание и успеть в этот момент перепрыгнуть через костер – оно обязательно сбудется!

Много росы – хорошо уродятся огурцы.

Много звезд на небе – к хорошему клеву и урожаю грибов.

Все лекарственные травы, собранные в этот день, удваивают свою целебную силу.

Уснуть в ночь на Ивана Купалу – к несчастью, а то и к неожиданной гибели.

На Иванов день дождь пошел – еще пять дней идти будет.

Гроза в этот день – к неурожаю орехов.

Если купальскую росу брызнуть на кровать – в ней никогда не заведутся клопы. Если окропить ею стены, то не будет тараканов.

Аромат цветов особенно сильный – к дождю.

Укушенный купальской змеей вскоре умрет.

Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного – он скоро выздоровеет.

Именины сегодня отмечают: Антон, Иван, Яков, Никита.

Просмотры: 3