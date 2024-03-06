7 марта — День Маврикия. Прилетели грачи?

В День Маврикия, считали на Руси, в родные края начинают возвращаться птицы. И несут на своих крыльях весну. Погодные приметы нынче таковы:
- Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся – к хорошей погоде и потеплению.
- На безоблачном небе красуется ясное солнце – погода вскоре изменится.
- Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.
- Туманный день – лето будет влажным.
- Холодная погода в день – лето тоже будет очень дождливым. Аналогичная погода ожидается, если будет туман.
- Ели и сосны шумят – потепление наступит совсем скоро.
- Снег идет, вьюга разыгралась – примета того, что впереди холодные дни.
- Облака висят высоко – жди дождя со снегом.
- Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый возвещает о богатом урожае.
- Грачи вьют гнезда – весна теплой будет.
Именины сегодня отмечают: Варвара, Владимир, Андрей, Виктор, Елизавета,
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