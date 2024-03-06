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фото: pikist.com

7 марта — День Маврикия. Прилетели грачи?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:27 06.03.2024

В День Маврикия, считали на Руси, в родные края начинают возвращаться птицы. И несут на своих крыльях весну. Погодные приметы нынче таковы:

  • Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся – к хорошей погоде и потеплению.
  • На безоблачном небе красуется ясное солнце – погода вскоре изменится.
  • Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.
  • Туманный день – лето будет влажным.
  • Холодная погода в день – лето тоже будет очень дождливым. Аналогичная погода ожидается, если будет туман.
  • Ели и сосны шумят – потепление наступит совсем скоро.
  • Снег идет, вьюга разыгралась – примета того, что впереди холодные дни.
  • Облака висят высоко – жди дождя со снегом.
  • Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый возвещает о богатом урожае.
  • Грачи вьют гнезда – весна теплой будет.
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Именины сегодня отмечают: Варвара, Владимир, Андрей, Виктор, Елизавета, Афанасий, Ирина, Иван, Михаил, Иосиф, Прасковья, Степан, Николай, Сергей, Федор.

А в США 7 марта отмечают неофициальный, но Национальный день сухих завтраков. Тех самых всевозможных злаковых продуктов, к которым давным-давно уже пристрастился весь мир. Вы тоже??? Тогда не забудьте «поздравить» свой завтрак с его «профессиональным торжеством»:)
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