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А что на транспорте в Крыму? Власти говорят: водители – в масках, сам транспорт – дезинфицируют ежедневно
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

А что на транспорте в Крыму? Власти говорят: водители – в масках, сам транспорт – дезинфицируют ежедневно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:01 22.03.2020

Рабочие группы министерства транспорта РК регулярно, в ежедневном режиме проводят контроль транспортных средств на линии. Проверяется наличие отметок в путевых листах о проведенной санобработке (дезинфекции) перед выездом. За минувшие сутки к 3 перевозчикам применены административные наказания за отсутствие таких отметок.

Приезжающие в Симферополь междугородные автобусы отправляются в отдельные зоны для санитарной обработки. В пятницу на предприятие «Крымтроллейбус» завезены в необходимом объеме медицинские маски для всех сотрудников, — отметили в минтрансе.

Группы по контролю за соблюдением профилактических мер работают ежедневно.

В г. Саки в АТП 2008, осуществляющем частные перевозки, выявлено нарушение по санобработке транспортных средств, которое предписано устранить. Также усилен контроль за соблюдением масочного режима водителями общественного транспорта, — подчеркнули в министерстве.

С руководителями предприятий-перевозчиков была проведена разъяснительная работа о ежедневном поддержании надлежащего санитарного состояния в салонах транспортных средств.

А что на транспорте в Крыму? Власти говорят: водители – в масках, сам транспорт – дезинфицируют ежедневно

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