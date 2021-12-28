А нет ли у вас задолженностей: почти 9 тысяч жителей Севастополя «невыездные»

В преддверии новогодних и рождественских праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю настоятельно рекомендует гражданам, планирующим выехать за пределы страны, проверить себя на наличие задолженностей, которые могут стать препятствием во время прохождения пограничного контроля.

В этом году в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю вынесено почти 20 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. На сегодняшний день 8 878 жителей Севастополя ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов, в том числе 1436 неплательщиков алиментов, — отмечают в пресс-службе УФССП России Севастополю.

Проверить себя на наличие долгов, можно не выходя из дома — на Едином портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru или на сайте Управления ФССП России по Севастополю https://r92.fssp.gov.ru . Достаточно иметь устройство с доступом к сети Интернет, и минимальные навыки работы в интернете.

«Единый портал государственных услуг» — система, позволяющая в электронном виде получать информацию по исполнительному производству в полном объеме, направлять судебному приставу заявления и получать юридические значимые объяснения, ответы, копии документов, а также получать информацию о ходе снятия ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Основными преимуществами получения государственных услуг ФССП России в электронной форме являются:

Отсутствие необходимости личного посещения Федеральной службы судебных приставов;

Удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги, предоставляемой ФССП России.

Оплачивайте свои долги вовремя, иначе последствиями неисполненного судебного решения могут стать дополнительные затраты и излишние нервные переживания. Помните, процедура снятия ограничения происходит в течение суток после полной оплаты долга. Примите это во внимание и планируйте свои поездки заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Если Вы не можете воспользоваться электронным сервисом или лично прийти в Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, всегда есть возможность обратиться за соответствующей информацией по следующим телефонам:

Центр телефонного обслуживания граждан:

8(8692)53-93-11;

Центр информирования граждан:

8(8692)53-93-00.

Источник: пресс-служба УФССП России Севастополю

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