А в Феодосии обязательный масочный режим ввели уже давно

Согласно протоколу оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Феодосия с 1 апреля введено требование посещения общественных мест в защитных масках. Об этом напоминает официальный
Для сотрудников данных объектов соблюдение масочного режима обязательное требование. При проведении мобильными группами ежедневных проверок по соблюдению ограничительных и противоэпидемических мер обращается внимание и на выполнение данного требования, — отметили в администрации Феодосии.
Администрация города Феодосии напоминает о необходимости строгого соблюдения требований Роспотребнадзора по организации работы в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С рекомендациями Роспотребнадзора можно ознакомиться
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