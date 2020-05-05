А в Феодосии обязательный масочный режим ввели уже давно

Согласно протоколу оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Феодосия с 1 апреля введено требование посещения общественных мест в защитных масках. Об этом напоминает официальный портал администрации Феодосии. Уточняется, что это же требование касается рынков, магазинов, общественного транспорта, АЗС, а также тех объектов торговли и услуг, которые возобновили работу с 1 мая.

Для сотрудников данных объектов соблюдение масочного режима обязательное требование. При проведении мобильными группами ежедневных проверок по соблюдению ограничительных и противоэпидемических мер обращается внимание и на выполнение данного требования, — отметили в администрации Феодосии.

Администрация города Феодосии напоминает о необходимости строгого соблюдения требований Роспотребнадзора по организации работы в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. С рекомендациями Роспотребнадзора можно ознакомиться по ссылке .