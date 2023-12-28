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А ведь предупреждали… В Черном море на украинской мине подорвался балкер под флагом Панамы
Фото: operativnoZSU / Telegram

А ведь предупреждали… В Черном море на украинской мине подорвался балкер под флагом Панамы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:32 28.12.2023

Балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым «альтернативным зерновым маршрутом», подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Понятно, украинцы не признают мины, считают ее «вражеской», никак не своей.

В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что судно потеряло управление, возник пожар. Пострадали двое моряков. К балкеру направлены буксиры для доставки в порт.

О запуске так называемого альтернативного маршрута для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный, Киев объявил в августе. Позже в Киеве стали направлять иностранные суда для загрузки в порты, расположенные в устье Дуная. При этом украинские власти предупреждали, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность и к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны «официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях«. Киев активно продвигает использование этого маршрута и призывает своих союзников поддерживать эту инициативу.

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А ведь еще в марте 2022 года ФСБ предупреждала о дрейфе в море именно украинских мин. Тогда ВСУ установили на подходах к Одессе, Черноморску и другим портам более 400 якорных мин, часть из которых при шторме ушла в дрейф. Мины время от времени взрываются – то у берегов Румынии, то Турции.

В июле 2023 года Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины. Не исключено, что сегодня как раз она-то и дала о себе знать.

Что в этой ситуации делать Киеву? Валить все на Россию, плакаться и заодно просить продолжать «международное партнерство».

Штормовая погода часто усугубляет минную опасность. Поэтому вопрос разминирования моря при поддержке международного партнерства остается актуальным, — заявили сегодня в ВСУ.

А ведь предупреждали… В Черном море на украинской мине подорвался балкер под флагом Панамы

Фото: operativnoZSU / Telegram

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