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Абоненты оператора «Севмобайл» могут перейти на обслуживание в компанию «Севтелеком»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Абоненты оператора «Севмобайл» могут перейти на обслуживание в компанию «Севтелеком»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:27 17.10.2024

28 октября оператор «Севмобайл» прекратит свою работу. Напомним, ранее Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи компании «Севмобайл» за неоднократные нарушения законодательства.

Для защиты интересов действующих абонентов «Севмобайл», услуги мобильной связи им будет оказывать оператор «Севтелеком». Для продолжения пользования мобильной связью абонентам «Севмобайл» необходимо подписать новый договор с «Севтелеком».

Абоненты должны иметь возможность оставаться на связи, поэтому по поручению Правительства Севастополя компания «Севтелеком» разработала план мероприятий по продолжению обслуживания абонентов «Севмобайла» на сети АО «Севтелеком», – сообщил директор по развитию бизнеса в массовом сегменте «Севтелеком» Олег Полосов. 

Чтобы заключить договор, физическим лицам с 17 октября нужно обратиться в любой офис МФЦ. Юридическим лицам необходимо будет обратиться в офис «Севтелеком».

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В офисе МФЦ абонент сможет заполнить заявление о желании заключить договор с АО «Севтелеком», указав: ФИО, серию и номер паспорта, место регистрации.

По словам представителей компании «Севтелеком», большинство тарифов «Севмобайл» останутся прежними. Остаток средств на счете абонента, образовавшийся на момент заключения договора с АО «Севтелеком», будет компенсирован абоненту услугами связи по новому договору.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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