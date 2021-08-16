Администрация Керчи предупреждает об угрозе новых подтоплений

В Керчи подтопленными остаются свыше двух десятков домов, а также 5 социальных объектов (в том числе первая горбольница). Очевидно, эти цифры изменятся еще до конца дня и, увы, не в меньшую сторону. Администрация Керчи предупреждает горожан об опасности новых подтоплений.

ИО главы администрации города Святослав Брусаков заявил, что власти стараются не допустить критического развития ситуации.

Все службы работают. Очень большой объем воды, и вода продолжает прибывать, но не критично, стараемся удержать ситуацию, — сказал Брусаков.

Он отметил, что накануне специалисты прочистили все «узкие места». Помимо служб городского хозяйства в ликвидации последствий подтопления принимают участие военнослужащие Минобороны и Росгвардии. Организован вывоз из города людей, которые планировали выехать из Крыма.

На оперативном штабе Брусаков сообщил, что, по предварительным прогнозам, в Керчи вновь за одни сутки выпала месячная норма осадков (45 мм).

За прошедшие сутки 15 августа и ночь 16 августа осадки зарегистрированы на территории городского округа Керчь — 45 мм, Ленинского района — 10 мм. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы до 15 м/с, — сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Видео: ТАСС, фото KERCH.COM.RU.