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Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:02 31.03.2022

Глава администрации Ялты Янина Павленко посетила исторический центр города и осмотрела дом по адресу ул. Садовая,12.

Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Бывшая вилла Татариновой или майоликовый дом — уникальное здание, необыкновенный колорит! Очень важно сохранить и культурное наследие, и интересы людей! А для этого первостепенная задача — оперативно решить вопрос с протекающей кровлей, — подчеркнула Янина Павленко.

Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Администрация Ялты, совместно с жильцами готовит обращение в Фонд капитального ремонта Крыма с просьбой перенести срок капремонта на более ранний. В рекордные сроки необходимо провести ремонтные работы с кровлей, ведь в будущем это поможет сохранить и сам дом, как объект, имеющий культурную и историческую ценность.

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Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.


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