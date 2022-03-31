Администрация Ялты планирует как можно быстрее начать ремонт уникального майоликового дома

Глава администрации Ялты Янина Павленко посетила исторический центр города и осмотрела дом по адресу ул. Садовая,12.

Бывшая вилла Татариновой или майоликовый дом — уникальное здание, необыкновенный колорит! Очень важно сохранить и культурное наследие, и интересы людей! А для этого первостепенная задача — оперативно решить вопрос с протекающей кровлей, — подчеркнула Янина Павленко.

Администрация Ялты, совместно с жильцами готовит обращение в Фонд капитального ремонта Крыма с просьбой перенести срок капремонта на более ранний. В рекордные сроки необходимо провести ремонтные работы с кровлей, ведь в будущем это поможет сохранить и сам дом, как объект, имеющий культурную и историческую ценность.

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.

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