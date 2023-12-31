Адмирал Виктор Соколов подвёл итоги года для Севастополя и Черноморского флота

Поздравление командующего Черноморским флотом.

Уважаемые черноморцы, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, севастопольцы, крымчане и новороссийцы!

В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года, встречая который, мы стремимся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом, а также подводим итоги прошедшего года.

Уходящий год для Черноморского флота и города-героя Севастополя стал юбилейным, мы отметили наше общее 240-летие.

Черноморский флот, выполняющий задачи специальной военной операции, Главнокомандующим Военно-Морским Флотом объявлен лучшим в ВМФ по видам подготовки, завоевав 15 призов – столько, сколько все остальные флоты и КФл вместе взятые.

Указами Президента Российской Федерации фрегату «Адмирал Макаров» присвоено звание «гвардейский», бригада морской пехоты награждена орденом Ушакова, а фрегат «Адмирал Эссен» – орденом Нахимова. В состав флота приняты от промышленности новые малый ракетный корабль «Циклон», корвет «Меркурий», сформированы экипажи еще восьми новых кораблей и катеров, авиационные подразделения и подразделения боевого и специального обеспечения.

Мы гордимся своей более чем двухсотлетней историей, и продолжаем ее сегодня в ходе специальной военной операции на Украине. Моряки-черноморцы достойно выполняют боевые задачи, защищая от украинского фашистского режима, его западных спонсоров и покровителей наших соотечественников на исторических российских территориях в новых субъектах Российской Федерации.

Мужество и героизм на переднем крае операции проявляют наши морские пехотинцы, экипажи кораблей, подводных лодок, летчики морской авиации, уничтожают критическую инфраструктуру противника ударами высокоточного оружия. Наши корабли и суда защищают национальные интересы государства в Средиземноморской зоне.

Заслуги черноморцев перед Отечеством отмечены высокими наградами. В уходящем году более 6000 черноморцев награждены государственными и ведомственными наградами, трое из них стали Героями России.

Поздравляя всех с праздником, выражаю огромную благодарность тем севастопольцам, крымчанам и краснодарцам, которые обеспечивают участие флота в боевых действиях, поддерживают боеспособность кораблей и воздушных судов: работникам судостроительных и ремонтных предприятий, экипажам спасательного, гидрографического и вспомогательного флота, служащим флотских организаций медицинского и материально-технического обеспечения, волонтерам и просто неравнодушным гражданам, которые помогают фронту и населению освобожденных территорий.

Нравственная и историческая правота на нашей стороне. Победа будет за нами! Новый год черноморцы встречают на передовой специальной военной операции, на боевой службе и боевом дежурстве. Пусть нам сопутствует удача, хватит душевных сил для скорейшей победы! В Новый год мы ждем только лучшего, позитивных изменений в жизни для родных и близких людей. Желаю в новом году счастья и здоровья, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения, радости, любви, благополучия и мирного неба над головой!

С наступающим Новым, 2024 годом!

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов

Источники: Газета «Флаг Родины» №50 (27653) от 29.12.2023, сайт sevastopol.su