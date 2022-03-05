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Аэропорт Симферополя не работает. Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта
Фото: sipaero.ru

Аэропорт Симферополя не работает. Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:11 05.03.2022

Ограничения на использование неба в пределах аэропортов на Юге России продлены до 3:45 (по мск.) 14 марта. Соответственно, закрыт и аэропорт Симферополя.

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени. Ранее в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО «Единая транспортная дирекция» начала перевозки по «единому» билету с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Была увеличена провозная емкость железнодорожного и автобусного транспорта, — сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.

В Росавиации уточнили:  полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва доступны в качестве временных хабов.

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Ранее была информация, что мера будет действовать до 8 марта, так как территория аэродромов признана небезопасной. Теперь срок закрытия аэропортов продлен.

Аэропорт Симферополя


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