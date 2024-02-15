В рамках рабочей поездки в Нижнегорский район председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил сельскохозяйственное предприятие «Победа», которое ведёт свою деятельность с 1934 года. Сегодня здесь на площади 1800 га выращиваются яблоки, черешня, персики, а также зерновые и технические культуры.

Для Нижнегорского района сельское хозяйство — традиционная отрасль, — отметил глава республиканского парламента.

Он напомнил, что после возвращения Крыма в Россию на предприятии обновлен машинно-тракторный парк, установлена новая сортировочная линия, введено в эксплуатацию плодохранилище с современными фреоновыми системами охлаждения ёмкостью 1 300 тонн.

В ходе рабочей поездки Владимир Константинов также посетил Уваровскую школу-детский сад.

Здесь уделяется пристальное внимание патриотическому воспитанию детей: действует историко-краеведческий музей, в котором представлены подлинные артефакты, в том числе — периодов Крымской, Великой Отечественной и Афганской войн, а также СВО. При этом школа участвует в реализации различных образовательных программ. В ней открыт центр «Точка роста», приобретены костюмы и оборудование для школьного театра, установлен модульный детский сад.

Основа образовательного процесса — это грамотные, профессиональные учителя. Они формируют наше будущее. Так было во все времена. После развала Советского Союза мы не занимались образованием, и им занялись наши враги. Они воспитали биоматериал, который использовали во время майдана, которым пользуются сейчас, отправляя в мясные штурмы тысячи украинцев. Разрушение Русского мира началось именно со школ. К счастью, в Крыму им этого не удалось. Местные традиции, подвижничество учителей, неравнодушие родителей позволили нам удержать ситуацию. Это стало очевидно в период Крымской весны. Сегодня мы движемся по верному пути, учим детей правдивой, не исковерканной истории. Потому в наших будущих успехах сомнений нет, — сказал Владимир Константинов на встрече с педагогическим коллективом Нижнегорского района.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.