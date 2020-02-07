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"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы в Крым из Красноярска
иллюстрация: sochi.com

«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы в Крым из Красноярска

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:07 07.02.2020

Прямые рейсы между Симферополем и Красноярском авиакомпания «Аэрофлот» впервые начнёт выполнять с 31 марта. Перелеты будут осуществляться до 25 октября 2020 года.

В 2019 году это направление обслуживали воздушные суда авиакомпании Nordwind, которые также возобновят полеты с июня. Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом 2020 года значительно вырастет, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».               

С конца марта «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы между Симферополем и Красноярском четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737, время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу.

"Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы в Крым из Красноярска

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