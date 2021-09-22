Аэропорт «Симферополь» — лучший в СНГ в области авиационного маркетинга

Международный аэропорт «Симферополь» стал обладателем Евразийской премии в области авиационного маркетинга.

Крымскую воздушную гавань признали лучшей среди аэропортов стран СНГ с пассажиропотоком от 5 до 10 млн человек в год, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Для выбора победителя эксперты провели общеотраслевой бенчмаркинг аэропортов России и других стран СНГ, оценивали эффективность их работы на основе анализа различных показателей развития, в том числе динамику объема перевозок и маршрутную сеть. Награждение прошло сегодня в Москве на крупнейшем Международном форуме по развитию авиамаршрутов NETWORK – 2021.

Прошедший год был очень сложным для авиаотрасли всего мира из-за пандемии COVID-19. Аэропорту Симферополь удалось достойно пройти этот непростой период, сохранить надежные деловые связи с партнерами и обеспечить непрерывность авиасообщения Крыма с другими регионами страны. Во многом благодаря принятым в 2020 году решениям, в этом сезоне аэропорт Симферополь достиг максимального за всю историю пассажиропотока, который уже в августе превысил 5 млн пассажиров. Маршрутная сеть внутренних рейсов расширилась до 64 направлений, став одной из самых разветвленных в России. Очень приятно, что наша работа получила такую высокую оценку экспертного сообщества, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.



Справка:

Форум NETWORK — это крупнейшая в Евразийском регионе коммуникационная площадка для авиакомпаний, аэропортов и других предприятий гражданской авиации. Евразийская премия, которая проходит в рамках форума, учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации для поощрения предприятий, которые достигли выдающихся результатов в области авиационного маркетинга.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.