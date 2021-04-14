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Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" сократился на 21,7%
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Аэропорт «Симферополь» начал предоставлять пассажирам справки о статусе рейса онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:16 14.04.2021

Международный аэропорт «Симферополь» первым среди воздушных гаваней России внедрил возможность оформления и получения справки о фактическом статусе рейса через официальный сайт. Новый сервис позволит существенно сократить время выдачи справок о задержках, отмене или переносе рейсов.

Для получения услуги пассажирам необходимо заполнить web-форму «Заказ справок», размещенную на сайте аэропорта в разделе «Пассажирам/Расписание», указав всю необходимую информацию. Оплату услуги можно произвести банковской картой. Официальный ответ об отсутствии, задержках, отмене или переносе прямых рейсов будет отправлен на указанную пассажиром электронную почту в течение трех дней. Оригинал документа при необходимости может быть доставлен почтой, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Технологическим провайдером нового сервиса стала компания All Airports. При реализации сервиса использовались стандартные механизмы автоматизированной системы All Airports, позволяющие аэропортам запускать продажу любых услуг для пассажиров в разных каналах, в том числе на собственных сайтах.

Аэропорт "Симферополь" начал предоставлять пассажирам справки о статусе рейса онлайн

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