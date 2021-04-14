Аэропорт «Симферополь» начал предоставлять пассажирам справки о статусе рейса онлайн

Международный аэропорт «Симферополь» первым среди воздушных гаваней России внедрил возможность оформления и получения справки о фактическом статусе рейса через официальный сайт. Новый сервис позволит существенно сократить время выдачи справок о задержках, отмене или переносе рейсов.

Для получения услуги пассажирам необходимо заполнить web-форму «Заказ справок», размещенную на сайте аэропорта в разделе «Пассажирам/Расписание», указав всю необходимую информацию. Оплату услуги можно произвести банковской картой. Официальный ответ об отсутствии, задержках, отмене или переносе прямых рейсов будет отправлен на указанную пассажиром электронную почту в течение трех дней. Оригинал документа при необходимости может быть доставлен почтой, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Технологическим провайдером нового сервиса стала компания All Airports. При реализации сервиса использовались стандартные механизмы автоматизированной системы All Airports, позволяющие аэропортам запускать продажу любых услуг для пассажиров в разных каналах, в том числе на собственных сайтах.