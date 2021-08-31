Аэропорт «Симферополь» обслужил 5 миллионов пассажиров на три месяца раньше доковидного 2019-го

Международный аэропорт «Симферополь» 31 августа встретил 5-миллионного пассажира с начала 2021 года. Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в 5 млн человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы.

Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области, которая вместе с мужем и двухлетним ребенком прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании S7 Airlines рейсом из Новосибирска. В терминале ее встретили коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин, директор филиала S7 Airlines в Симферополе Юлия Новикова, представители министерства курортов и туризма Республики Крым и Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В подарок от аэропорта пятимиллионный пассажир получил сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от S7 Airlines набор эксклюзивных памятных подарков, в том числе модель самолета Airbus 320 neo в ливрее перевозчика. Министерство курортов и туризма Республики Крым вручило юбилейному пассажиру памятные сувениры и сертификат на посещение тематических парков Алушты – «Галерея иллюзий», «Крым в миниатюре» и «Алуштинский аквариум», а также набор путешественника от Туристического портала Республики Крым Travel Crimea.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко:

Сентябрь – один из самых комфортных периодов для отдыха в Крыму. Начинается сезон здоровья, жара начинает спадать и наступает время для экскурсий, но в то же время еще доступен пляжный отдых. В целом, Крым доступен в любое время года и в любую погоду – мы встречаем туристов новыми турпродуктами, обновленными отелями и территориями. Но самое важное в этом сезоне – это безопасность. При этом, туристическая отрасль Крыма еще раз продемонстрировала свой профессионализм и эффективность – не смотря на максимальную загрузку в июне — августе отели и санатории не допустили ни единой серьезной проблемы или вспышки новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 18 тыс. сотрудников объектов размещений прошли вакцинацию только централизованным способом, не считая самостоятельной вакцинации в поликлиниках.

Коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин:

Этим летом аэропорт Симферополь работал в условиях рекордного пассажиропотока, когда трафик стабильно превышал 1 млн человек в месяц. Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть — более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 млн человек. Пятимиллионный пассажир в этом году зарегистрирован на рейсе нашего давнего надежного партнера — S7 Airlines. Авиакомпания уже несколько лет входит в число лидеров по объемам пассажирских перевозок в Крым. Только в 2020 году в аэропорту Симферополь ее услугами воспользовались 728 тыс. человек. Рассчитываем, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше уверенно развиваться.

Директор филиала S7 Airlines в Симферополе Юлия Новикова:

Мы рады, что Екатерина выбрала рейс S7 Airlines. В этом году в летнем расписании мы сделали акцент на межрегиональные перелеты, особенно на популярные туристические направления, такие как Симферополь. Авиакомпания выполняет из Симферополя регулярные рейсы в Москву, Новосибирск, Иркутск, Иваново, Псков, Курган, Липецк. Так, например, из Симферополя в Новосибирск S7 Airlines выполняет прямые ежедневные рейсы на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, а частотность ежедневных рейсов в Москву из Симферополя может доходить до 7 полетов в сутки, что говорит о высокой востребованности данного направления.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»