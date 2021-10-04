Аэропорт "Симферополь" обслужил 6 миллионов пассажиров. Впервые...

Международный аэропорт «Симферополь» 4 октября впервые в своей истории обслужил 6 миллионов пассажиров в течение года. Самолет авиакомпании «Россия» из Сочи, на котором прилетел в Крым юбилейный пассажир, встретили на перроне водяной аркой. Авиакомпания «Россия» впервые начала обслуживать рейсы между Симферополем и Сочи.

Первым в истории 6-миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь» стала жительница Сочи. Она прилетела в Крым для путешествия по полуострову и знакомства с его достопримечательностями. В терминале ее встретили генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и представитель Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым Ирина Плещеева, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В подарок от аэропорта 6-миллионный пассажир получил сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от авиакомпании «Россия» сертификат на бесплатный перелет по маршрутной сети перевозчика. От Министерства курортов и туризма Республики Крым юбилейному пассажиру вручили памятные сувениры, а также набор путешественника от Туристического портала Республики Крым Travel Crimea.

Авиакомпания «Россия» в октябре впервые начала выполнять рейсы между Симферополем и Сочи. Ежедневные полеты будут осуществляться круглогодично на новых для перевозчика самолетах SSJ-100.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко:

Турпоток этого года, равно как и пассажиропоток аэропорта «Симферополь», уже стали рекордными за всю историю курортного Крыма. Это стало возможно, в том числе благодаря новой инфраструктуре аэропорта, его сотрудникам, которые также встречают и провожают наших гостей, демонстрируя эталонное качество сервисного обслуживания, которое задает тон всему туристическому направлению в Крыму. И в целом, постоянно расширяющиеся логистические возможности, — трасса Таврида, четкая работа аэропорта, Крымского моста, железнодорожного сообщения, а также улучшение качества услуг в сфере гостеприимства и постоянное развитие туристических возможностей полуострова делает Крым одним из самых привлекательных туристических направлений РФ.

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин:

Аэропорт «Симферополь» впервые в своей истории в течение календарного года обслужил 6 миллионов пассажиров. Уверен, что это знаковое событие не только для нашего предприятия, но и всего полуострова. Особенно приятно, что мы достигли такой исторической вехи развития в год 85-летия аэропорта. В 2021 году существенно обновлены все исторические рекорды: по пассажиропотоку, географии полетов, количеству обслуживаемых рейсов. Сотрудники аэропорта успешно справились с высоким трафиком, обеспечили надежную транспортную доступность полуострова в условиях повышенного спроса жителей других регионов страны на полеты в Крым.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков:

Новая для авиакомпании воздушная линия связывает крупнейшие города-курорты. Благодаря этому рейсу крымчанам станет доступнее крупнейший зимний курорт России – Ясная поляна, а жителям Сочи – достопримечательности Крыма. На линии эксплуатируется самолет отечественного производства Superjet 100, в двухклассной компоновке. На сегодняшний день мы видим загрузку данного рейса, которая в оба конца близка к 100%, что доказывает его востребованность у пассажиров.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»