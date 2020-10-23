Аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Международный аэропорт «Симферополь» с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание. География полетов этой зимой расширится до 16 направлений.

В прошлом сезоне рейсы в аэропорту осуществлялись по 12 маршрутам. Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2021 года. В сравнении с прошлым осенне-зимним сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. Всего полеты в аэропорту Симферополь будут выполнять 10 авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».