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Аэропорт "Симферополь" переходит на осенне-зимнее расписание полетов
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимнее расписание полетов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:41 23.10.2020

Международный аэропорт «Симферополь» с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание. География полетов этой зимой расширится до 16 направлений.

В прошлом сезоне рейсы в аэропорту осуществлялись по 12 маршрутам. Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2021 года. В сравнении с прошлым осенне-зимним сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. Всего полеты в аэропорту Симферополь будут выполнять 10 авиакомпаний, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Так:

  • «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты в московский Шереметьево, «Россия» — в Санкт-Петербург, а «Уральские авиалинии» — в Екатеринбург, Сочи, московские Внуково и Домодедово.
  • Авиакомпания «Азимут» впервые в зимний сезон откроет рейсы в Краснодар, а также продолжит летать в Ростов-на-Дону и Минеральные воды.
  • S7 Airlines организует полеты в московский Домодедово и Новосибирск, а Red Wings – в Домодедово и Санкт-Петербург.
  • Авиакомпания «ИрАэро» до 28 ноября продолжит осуществлять полеты в Воронеж, а «Северсталь» запустит рейсы в Череповец.
  • Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и московский Шереметьево.

Аэропорт "Симферополь" переходит на осенне-зимнее расписание полетов

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