Аэропорт «Симферополь» в 2020 году обслужил 4 миллиона пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» 8 октября обслужил 4 миллиона человек с начала этого года.

Юбилейного пассажира приняли почти на месяц позже, чем в 2019 году, что связано с резким падением авиаперевозок весной и первой половине лета из-за COVID-19. В прошлом году 4-миллионного пассажира аэропорт обслужил уже 10 сентября. По состоянию на 8 октября 2020 года падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 8 октября) составило около 500 тыс. человек. За это же время в аэропорту приняли и отправили почти на 3 тыс. рейсов меньше, чем в 2019 году, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Летом аэропорту «Симферополь» удалось сохранить разветвленную маршрутную сеть полетов. Как и в прошлом году рейсы совершались по 56 направлениям. Впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков.

В первом полугодии аэропорт «Симферополь», как и вся сфера авиаперевозок, пережил тяжелейший период, связанный с эпидемий COVID-19. Падение авиатрафика было настолько серьезным, что его не смогли в полной мере компенсировать успехи второй половины лета и сентября. Тем не менее, благодаря поддержке республиканских и федеральных властей, мобилизации внутренних ресурсов, нам удалось сохранить коллектив, штатную работу аэропорта, выполнить все финансовые обязательства, в том числе по инвестиционным соглашениям. Поддержание разветвленной маршрутной сети обеспечило транспортную доступность Крыма и приток туристов из других регионов страны. Коллектив аэропорта «Симферополь » продемонстрировал сплоченность и способность решать самые сложные задачи в любых условиях, — заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

