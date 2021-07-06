Аэропорт «Симферополь» в первом полугодии обслужил более 2,5 млн пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» за первые шесть месяцев этого года принял и отправил 2,536 млн пассажиров, что в три раза превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода и на 30% — доковидного 2019 года.

Более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории. Самым популярным направлением полетов в аэропорту Симферополь за прошедшие шесть месяцев стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидер по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров — авиакомпания «Уральские авиалинии». Всего с января по июнь крымская воздушная гавань обслужила более 19 тыс. регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Суточный пассажиропоток в первом полугодии достигал пика 26 июня, когда обслужили 41 424 человека. 19 июня было принято и отправлено 268 регулярных рейсов, что стало новым историческим максимумом суточного трафика крымской воздушной гавани.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополь в этом году показывает стабильный рост с марта. В мае и июне трафик достиг рекордных за всю историю крымской воздушной гавани значений. Маршрутная сеть впервые в современной истории расширилась до 63 направлений. Работая в условиях рекордной нагрузки, аэропорт Симферополь максимально удовлетворил все заявки авиакомпаний, предоставив возможность жителям других регионов России прилетать на отдых в Крым удобными прямыми рейсами, — отмечает генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

