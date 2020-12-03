Аэропорт «Симферополь» внедрил новые сервисы для маломобильных пассажиров

Международный аэропорт «Симферополь» внедрил новейшие практики обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В стерильной зоне терминала открыт новый зал ожидания для маломобильных пассажиров. Заказ персональной помощи по прилету или при вылете стал доступен онлайн на официальном сайте аэропорта. Организованные группы маломобильных пассажиров проходят на посадку по отдельной процедуре, обеспечивающей им больший комфорт и оперативность обслуживания, — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Новый зал ожидания открыт на третьем этаже стерильной зоны терминала возле выходов на посадку №1 и №2. Он оснащен системой аудиовизуального информирования пассажиров о рейсах. Расстановка кресел обеспечивает свободное передвижение на инвалидных креслах. Каждый ряд кресел оснащен розетками. Уют создают, развешенные на стенах репродукции картин Ивана Айвазовского.

Онлайн-бронирование услуг для маломобильных пассажиров доступно в специальном разделе официального сайта аэропорта «Симферополь» ( https://prm.sipaero.ru ). Для получения персональной помощи теперь достаточно заполнить онлайн-заявку. В ней необходимо отметить характер помощи, в которой нуждается пассажир, внести данные о рейсе и наличии инвалидной коляски. Персональную помощь также можно заказать по телефону ( +7 978 914-19-19 ), электронной почте (check-in@sipaero.ru), на стойках информации и регистрации или воспользовавшись кнопкой вызова персонала в аэропорту. Услуги оказываются бесплатно и круглосуточно.

Эксклюзивный модуль онлайн-бронирования услуг для пассажиров с особыми потребностями разработали специалисты агентства делового туризма Travelmart — официального агента аэропортов России, стран СНГ и дальнего зарубежья по бронированию премиального неавиационного обслуживания. Компания состоит в Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA), является членом Единого Федерального реестра туроператоров и ассоциации «Турпомощь».

Обслуживание организованных групп маломобильных граждан в аэропорту «Симферополь» происходит отдельно от основного потока пассажиров. Для них выделяются дополнительные пункты досмотра на входе в терминал, а также отдельные стойки регистрации.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Благодаря большому числу специализированных оздоровительных учреждений, отдых в Крыму пользуется большим спросом у этой категории населения. Многие предпочитают авиатранспорт как наиболее комфортный, быстрый и безопасный способ передвижения. Ежегодно аэропорт «Симферополь» принимает и отправляет более 20 тыс. человек с ограниченными физическими возможностями. Новый пассажирский терминал максимально приспособлен для обслуживания маломобильных пассажиров, однако мы продолжаем улучшать сервис, внедряя передовые мировые практики, — отмечает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»