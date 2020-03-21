Аэропорт «Симферополь» ввел дополнительные меры по предупреждению коронавируса

Международный аэропорт «Симферополь» в постоянном режиме реализует профилактические мероприятия, направленные против заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Действия аэропорта, сообщили в пресс-службе, согласованы с региональными и федеральными органами власти и подчиняются распоряжениям Роспотребнадзора. Ведется постоянный мониторинг эпидемической обстановки для оперативного реагирования в случае ее ухудшения:

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, в аэропорту Симферополь организована потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров. Для этого при обслуживании рейсов в терминале задействована международная зона прибытия, где работают стационарные дистанционные тепловизоры.

Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Весь работающий персонал проходит обязательную термометрию бесконтактным способом.

Пассажиры и посетители аэропорта регулярно информируются о мерах профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией при помощи специально разработанных памяток, а также аудио и визуального оповещения.

В начале марта санитарная уборка помещений в аэропорту была переведена на усиленный режим с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется местам общего пользования, спецтранспорту и таким элементам как дверные ручки, перила эскалаторов, стойки регистрации и другие часто используемые поверхности.

Проведено внеплановое техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования пассажирского терминала.

В аэропорту сформирован необходимый запас кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок и респираторов, дезинфицирующих средств уборки помещений и воздушных судов.

При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала.