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Следственный комитет заинтересовался вернувшимся в аэропорт Симферополя самолетом
Фото: crim.sledcom.ru

Аэропорт «Симферополь» ввел дополнительные меры по предупреждению коронавируса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:45 21.03.2020

Международный аэропорт «Симферополь» в постоянном режиме реализует профилактические мероприятия, направленные против заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Действия аэропорта, сообщили в пресс-службе, согласованы с региональными и федеральными органами власти и подчиняются распоряжениям Роспотребнадзора. Ведется постоянный мониторинг эпидемической обстановки для оперативного реагирования в случае ее ухудшения:

  • По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, в аэропорту Симферополь организована потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров. Для этого при обслуживании рейсов в терминале задействована международная зона прибытия, где работают стационарные дистанционные тепловизоры.
  • Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.
  • Весь работающий персонал проходит обязательную термометрию бесконтактным способом.
  • Пассажиры и посетители аэропорта регулярно информируются о мерах профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией при помощи специально разработанных памяток, а также аудио и визуального оповещения.
  • В начале марта санитарная уборка помещений в аэропорту была переведена на усиленный режим с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется местам общего пользования, спецтранспорту и таким элементам как дверные ручки, перила эскалаторов, стойки регистрации и другие часто используемые поверхности.
  • Проведено внеплановое техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования пассажирского терминала.
  • В аэропорту сформирован необходимый запас кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок и респираторов, дезинфицирующих средств уборки помещений и воздушных судов.

При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала.

Аэропорт "Симферополь" ввел дополнительные меры по предупреждению коронавируса

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