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Академик РАН Геннадий Онищенко прогнозирует всплеск инфекционных заболеваний в зоне затопления
Фото: Telegram

Академик РАН Геннадий Онищенко прогнозирует всплеск инфекционных заболеваний в зоне затопления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:17 07.06.2023

Еще один взгляд на ситуацию с затоплением Херсонской области из-за уничтожения Каховской ГЭС. На этот раз о рисках, связанных со здоровьем граждан России и Украины.

На территориях, которые оказались затоплены из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС, очень высокий риск распространения холеры и гепатита. Об этом в интервью Life рассказал бывший главный санитарный врач России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Возникает огромная антропогенная нагрузка, это же последняя, считай, электростанция, которая на Днепре, и вызывает опасения состояние воды в условиях того беспредела, который творится на Украине с хозяйством, с водопользованием, — пояснил он.

Россия сейчас делает всё возможное, чтобы снизить риски в зоне подтопления: людей эвакуируют, создаются ПВРы, берутся пробы воды… А вот Украина… Зона подтопления на территории, которая контролируется Киевом, может стать огромным очагом заразы.

Если там начнутся заболевания, то их трудно будет удержать. Риск очень высокий. Мы-то сейчас и МЧС подключим, и поставим палатки, и будем воду возить, а они там этого делать не будут. Это очевидно. Им же наплевать на людей! Им надо воровать деньги, которые дают, надо торговать оружием, чтобы нажиться на крови, я имею в виду ту преступную клику, которая сегодня руководит из Киева, —  подчеркнул Онищенко.

Таким образом «явление» холеры и гепатита на Херсонщину… очень вероятны.

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СПРАВКА: холера — это острая инфекция, которую вызывают бактерии Vibrio cholerae. Чаще всего люди заражаются, когда пьют загрязнённую воду. По оценкам исследователей, в мире ежегодно заболевают холерой от 1,3 до 4 млн. человек. Смертность составляет от 21 тыс. до 143 тыс. случаев. Кроме того, через заражённую воду передают вирусы гепатита А и Е. Эта болезнь очень заразна и поражает печень.

 

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