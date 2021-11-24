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Акция «Сохраним лес»: 26 ноября под Симферополем высадят свыше трех тысяч саженцев деревьев

Акция «Сохраним лес»: 26 ноября под Симферополем высадят свыше трех тысяч саженцев деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:04 24.11.2021

Центральное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» состоится 26 ноября на территории Симферопольского лесничества. Главная цель – привлечь внимание общественности к охране и восстановлению лесов для предупреждения негативных последствий изменения климата. В рамках акции планируется высадить более 3 тысяч сеянцев ясеня зеленого на общей площади один гектар.

За период проведения Акции в Республике Крым высажено около 600 тысяч саженцев и сеянцев. Минприроды Крыма приглашает всех неравнодушных граждан присоединяться к мероприятию, — сообщили в минприроды РК.

Точка сбора участников: лесопарковое участковое лесничество, квартал 20, выдел 6. Съезд с трассы «Симферополь – Николаевка», на ул. Бахтли с. Дубки. Время сбора — 9:30.

Информацию о местах проведения, контакты организатора на местах, размещены на официальном сайте акции «Сохраним лес».

Акция «Сохраним лес»: 26 ноября под Симферополем высадят свыше трех тысяч саженцев деревьев

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