Акция «Зажги свечу Памяти». Обращение спикера Госсовета Республики Крым Владимира Константинова

Дорогие крымчане!

В последние годы у нас сложилась добрая традиция — проводить накануне 9 мая акцию «Зажги свечу памяти!», которая проходит на территории мемориала, созданного нами на месте концлагеря «Красный». Каждый год тысячи крымчан со свечами в руках идут к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Это — дань нашего уважения к памяти жертв нашего народа, которые он принёс на алтарь Победы. Это наше подтверждение того, что лозунг «Никто не забыт! Ничто не забыто!» для нас — не пустые слова. Я благодарен всем, кто принимал участие в этой акции в предыдущие годы, кто готов был поддержать её и в этот раз, в канун 75-летия Победы. Но в сложившейся ситуации, в условиях всенародной борьбы с распространением эпидемии, прежний формат акции изменен.

Призываю вас провести акцию «Зажги свечу памяти» в социальных сетях, разместив с 6 мая на своей личной странице «В контакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм», а также в мессенджерах аватар с фото «Концлагерь «Красный».

Думаю, наши герои, отдавшие свои жизни во имя Великой Победы, нас поймут. А после того, как угроза эпидемии будет снята, мы обязательно встретимся здесь, на этой священной земле, и проведём нашу акцию так, как делали это прежде.