Аксёнов анонсировал выездные проверки хода строительства на объектах по всему Крыму

На контроле – соблюдение сроков, документация, обратная связь с жителями.

Глава РК Сергей Аксёнов подчеркивает, что во всех муниципальных образованиях должна быть закончена работа по оформлению необходимой документации по строительным объектам. Тем не менее в Крыму отставания по заключению контрактов на благоустройство придомовых и общественных территорий зафиксированы в Симферополе и Ялте.

Каждый куратор региона и глава администрации должны владеть детальной информацией о том, где конкретно находятся объекты благоустройства, на каком этапе на данный момент производятся работы. Сопровождение и контроль уполномоченными должностными лицами должны обеспечиваться с момента заключения контрактов, — пояснил Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, со следующей недели начнутся выездные проверки и ревизии хода строительства на объектах во всех муниципальных образованиях.

Должны быть письменные обязательства заказчиков с контрольными сроками исполнения и завершения строительства. В ходе выездов посетим все объекты инфраструктуры по всем регионам, выясним, где есть отставания, будем проверять паспорта объектов и так далее, — добавил Глава Крыма.

Отдельное внимание — к теме строительства дорог, в частности транспортного обхода Ялты. Сергей Аксёнов поручил определить наличие частных земельных участков в зоне строительства трассы, чтобы вовремя провести процедуру изъятия в установленном порядке.

Также Глава Республики акцентировал внимание на том, что при проведении ремонта улично-дорожной сети необходимо учитывать пожелания жителей.

Когда осуществляется приемка дорог, нужно в полной мере учитывать мнение жителей. Уточнить, у всех ли выезды со дворов благоустроены соответствующим образом, устраивает ли их примыкание к дороге, поскольку в социальных сетях были жалобы на эту тему, — разъяснил Аксёнов.

Он поручил ускорить работу по выплате компенсации собственникам земельных участков, изъятых в ходе строительства трассы «Таврида».