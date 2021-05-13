Аксёнов: на местах органы исполнительной власти «имеют слабый контакт» с крымчанами

Перед органами муниципальной и республиканской власти стоит задача наладить тесное взаимодействие с населением. Об этом сегодня говорил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, большинство проблемных вопросов граждан, выявленных в ходе рабочих поездок, должны решаться на муниципальном уровне.

В ходе выездов по Симферополю оказалось, что органы исполнительной власти имеют слабый контакт с жителями, руководители некоторых МУПов даже не появлялись на собраниях жильцов в течение последнего года. Отсутствие общения с людьми вызывает справедливую реакцию – возмущение, однако подавляющее большинство вопросов находятся в компетенции муниципальных органов власти, которые могут и должны решаться своевременно. Напомню, что только личное погружение ответственных должностных лиц в ситуацию гарантирует успешную реализацию всех мероприятий, — пояснил Аксёнов.

Глава Крыма поручил подробно отработать нормативы уборки и покоса газонов, стоимость и регламенты работы управляющих компаний, а также другие практики по устранению проблемных вопросов при благоустройстве придомовых и общественных территорий.

Он добавил, что в ходе строительства дорожных объектов в частном секторе необходимо обращать особое внимание на устройство системы водоотведения. Помимо этого, по словам Главы Крыма, перенос остановочных павильонов в населенных пунктах должен осуществляться только после согласования с общественностью.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов сообщил, что на данный момент на финансирование строительства 17 новых пешеходных переходов и переездов через железнодорожные пути в границах населенных пунктов планируется выделение 1,9 млрд. рублей.

Глава Республики подчеркнул, что на текущий момент готовится технико-экономическое обоснование по капитальному ремонту дорог «Симферополь – Джанкой» и «Симферополь – Армянск» (через Красноперекопск).

Сейчас рассчитывается транспортный поток, скорее всего, это будет капитальный ремонт в двухполосном исполнении. Готовимся подавать соответствующий пакет документов в Правительство РФ. Также готовится ТЭО дороги в обход Ялты, где есть узкие места и возникают пробки. Помимо этого, в городе Саки сейчас идет строительство дополнительной полосы на дороге, но слабыми темпами, нужно ускориться. К сожалению, в последние две недели техники и людей было недостаточно, — уточнил Аксёнов.

Заслушивая доклады по проведению контрольно-проверочных мероприятий, Глава Крыма особо отметил, что кураторам регионов и главам администраций муниципалитетов необходимо тщательно вникать в детали проведения строительных работ на объектах.

Главам администраций необходимо лично проверять документацию, которая должна полностью соответствовать установленному образцу. Если на объекте нет паспорта и графика исполнения работ с указанием точного количества людей и техники, значит контроль осуществляется слабо. Главы администраций и их заместители, курирующие строительство, будут наказаны соответствующим образом – сначала выговоры, потом увольнения. Ни для кого исключений не будет, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов еще раз напомнил, что в случае невыполнения взятых на себя обязательств к главам муниципальных образований будут применены административные меры воздействия.