Аксёнов напомнил крымским чиновникам о личном контроле строек и объектов благоустройства

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по вопросам кассового освоения средств и реализации мероприятий на территории Республики Крым.

Сегодня на повестке дня вопрос кассового освоения средств и реализации мероприятий, выделенных по поручению Президента РФ Владимира Путина из московского бюджета, — сказал Глава Крыма

Аксёнов поручил всем органам власти, которые являются заказчиками строительных мероприятий, внести данные о соответствующих объектах на портал Совмина РК.

Всем министерствам и муниципалитетам, являющимся заказчиками, необходимо внести все данные на портал Правительства. Пока в перечне реализуемых мероприятий на портале правительства РК только объекты ФЦП, национальные проекты, однако сюда же надо добавить все мероприятия, реализующиеся за средства московского правительства, — уточнил Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе подобных совещаний не должно быть «паркетных докладов», а только озвучивание хода реализации мероприятий, анализ отстающих объектов и пути решения проблемных вопросов. Помимо этого, Глава Крыма напомнил о еженедельных рабочих выездах республиканскими и муниципальными органами власти на реализующиеся объекты и фотографирование с целью фиксации хода работ.

С целью повышения престижа работы органов республиканской и муниципальной власти раз в неделю делается объезд и размещаются фотографии на фоне объектов. Это и популяризация, и ознакомление граждан с ходом строительства, и элемент контроля, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул важность личного участия первых лиц в контроле за ходом реализации объектов в муниципальных образованиях Крыма.

Близится конец года, нужно сократить сроки проверки документации, исключить проблемы с подрядчиком. Если возникают вопросы, решать их нужно в режиме ручного управления в максимально сжатые сроки. В случае, если понимаете, что подрядчик неверно распределил свои силы на нескольких объектах, нужно помочь ему, чтобы сдать объекты в эксплуатацию вовремя, — добавил он.

Аксёнов поручил министру транспорта Евгению Исакову помочь главам администраций муниципальных образований РК с объектами ГУП РК «Крымавтодор». Также в ходе совещания Глава РК озвучил, что в связи с тем, что на мероприятии затрагиваются вопросы, напрямую связанные с реализацией ФЦП, принято решение о его включении в еженедельное совещание в режиме ВКС по строительной отрасли Республики Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.