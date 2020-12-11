Аксёнов не дозвонился на «горячую линию» минздрава Крыма. «Полетели головы»

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил об увольнении заместителя министра здравоохранения РК, ответственного за организацию работы «горячей линии». Также объявлен выговор директору «Крым-Фармации».

А началось все с рабочей встречи с вице-премьером Ириной Кивико и министром экономического развития РК Дмитрием Шеряко. В рамках встречи была рассмотрена работа «горячих линий» ГУП РК «Крым-Фармация», Министерства здравоохранения Республики Крым, ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети».

В начале встречи Дмитрий Шеряко сообщил, что в рамках мониторинга «горячей линии» Минздрава, выявлено, что номер «горячей линии» 8 800 733 33 34 – не рабочий. Кроме того, по словам министра, сотрудники минэкономразвития провели обзвон свыше ста аптек «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них.

Итог «мониторинга»: Аксёнов принял решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Георгия Кравца, ответственного за организацию работы «горячей линии». Кроме того, Глава Крыма считает необходимым объявить выговор директору «Крым-Фармации» Тарасу Чеславскому.

В случае, если до понедельника проблема связи с аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации, — сказал Аксёнов.

Он поручил провести расчет необходимого количества человек и дополнительных технических линий для адекватной организации работы «горячей линии» минздрава Крыма.

Работа колл-центров и «горячих линий» ГУПов «Крымэнерго», «Крымгазсети» и «Вода Крыма» признана удовлетворительной, однако нуждается в доработке.

Считаю, что данный вопрос является критически важным, любое попустительство ответственных лиц является недопустимым. В ближайшее время будет разработано поручение, обязывающее республиканские органы власти куда внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами. За работу своих «горячих линий» отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций. Если в результате проверки будет выявлено, что «горячая линия» не работает – объявляется выговор, во второй раз – увольнение. Все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра, – подытожил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью «горячих линий», будут озвучиваться раз в неделю.